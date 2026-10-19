به گزارش میراث آریا، بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه آخرین مهلت ثبت خوداظهاری سرپرستان خانوارهای مشمول افزایش اعتبار کالابرگ است.

بر اساس اعلام این سازمان ۴۰ میلیون نفر از هموطنان شامل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، مشمول دریافت افزایش اعتبار کالابرگ خواهند بود.

کسانی که پیامک افزایش کالابرگ را دریافت کرده‌اند تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه بدون محدودیت رقم آخر کد ملی فرصت دارند به سامانه دولت من (پنجره ملی خدمات دولت هوشمند) به آدرس my.gov.ir یا بازوی پیام‌رسان بله متعلق به سازمان هدفمندسازی رانه‌ها به آدرس @hadafmandi_yaranehbot مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۸ نفر سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم را تشکیل می‌دهند و مجموع افراد حاضر در این سه دهک ۲۸ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۱۳ نفر است.

انتخاب بقیه خانوارها برای افزایش اعتبار کالابرگ با در نظر گرفتن ملاک‌هایی چون برخوردار نبودن از ملک و زمین و خودرو، عدم دریافت دستمزد مستمر و یا قرار داشتن در گروه بیماران صعب العلاج بوده است.

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