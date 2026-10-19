به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن سیادتان امروز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ با تأکید بر اهمیت قانون‌مندی، گفت: استان فارس در این زمینه پیشگام است؛ ما اولین استانی هستیم که انتخابات خود را بر اساس آخرین اساسنامه‌های ابلاغ شده از سوی وزارتخانه و با رعایت کامل تمامی ضوابط قانونی برگزار می‌کنیم. این دقت نظر برای آن است که هیئت‌مدیره جدید با قدرت و بدون هیچ‌گونه چالش حقوقی کار خود را آغاز کند.

رئیس جامعه هتلداران استان فارس افزود: طبق برنامه، ابتدا مجمع عمومی جهت تصویب تغییرات اساسنامه برگزار شده و بلافاصله پس از آن، فرآیند انتخابات برای انتخاب ۹ نفر از اعضای هیئت‌مدیره (شامل اعضای اصلی، بدل و بازرس) انجام خواهد شد.

او تأکید کرد که تمام مراحل از جمله اعلام فراخوان در روزنامه‌های محلی و ثبت اسامی کاندیداها در اداره کل میراث فرهنگی، با دقت تمام انجام شده است.

سیادتان با اشاره به تعداد بیش از ۱۰۸ هتل فعال در استان، از حضور مدیرکل میراث فرهنگی، معاون گردشگری و بخش حقوقی اداره کل برای نظارت بر شفافیت این انتخابات خبر داد و آن را یکی از افتخارات انجمن دانست.

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