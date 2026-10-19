به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در چهل‌وچهارمین نشست شورای راهبردی این وزارتخانه، با تشریح رویکردهای راهبردی در پیشبرد پروژه ریسباف اصفهان، توسعه گردشگری چین و تثبیت جایگاه فرهنگی خوی، بر ضرورت تقویت سازوکارهای تخصصی تصمیم‌گیری، تأمین منابع پایدار، مشارکت نخبگان و شکل‌گیری نهادهای فرهنگی مستقل تاکید کرد.

ریسباف؛ سپردن مسئولیت به شورای ملی و پرهیز از مداخلات

صالحی‌امیری با اشاره به ضرورت طراحی ساختاری منسجم برای پیشبرد پروژه ریسباف اصفهان گفت: پروژه ریسباف را به شورای ملی دارای صلاحیت سپرده‌ایم تا مسئولیت تام داشته باشند و از مداخلات پرهیز شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تشریح ترکیب موردنظر برای این شورا اظهار کرد: در این ساختار، سه گروه اصلی باید حضور داشته باشند، صاحب‌نظران حوزه میراث‌فرهنگی از دانشگاه‌های اصفهان و تهران، مدیران اجرایی شامل استانداران و مدیران محلی و همچنین مجموعه‌ها و مسئولانی که ظرفیت تأمین منابع مالی پروژه را در اختیار دارند، از جمله سازمان برنامه و بودجه.

او با اشاره به پیش‌بینی پنج محور برای پیشبرد این طرح افزود: هدف آن است که ریسباف به سازه‌ای شاخص و بزرگ‌ترین پروژه از این دست پس از انقلاب تبدیل شود، پروژه‌ای که با پیشینه صنعتی و هویت تاریخی اصفهان تناسب داشته باشد و بتواند ظرفیت‌های میراثی، اقتصادی و فرهنگی این شهر را در یک چارچوب منسجم به هم پیوند دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی و تدوین آیین‌نامه مربوط به این پروژه تصریح کرد: مقرر شده است شورای راهبردی به‌صورت مستمر تشکیل جلسه دهد و وزارتخانه نیز در جایگاه پشتیبان، برای کمک به تأمین منابع موردنیاز و پیشبرد طرح ایفای نقش کند.

صالحی‌امیری همچنین بر اهمیت مشارکت نسل جوان در این فرآیند تاکید کرد و گفت: درگیر کردن جوانان در این پروژه می‌تواند زمینه تحقق اصل جانشین‌پروری را نیز فراهم کند.

آذربایجان‌غربی؛ پیوند توسعه اجرایی با احیای ظرفیت‌های فرهنگی

صالحی‌امیری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات استان آذربایجان غربی، از تلاش‌های استاندار این استان در حوزه توسعه، ایجاد انسجام اجتماعی و پیگیری طرح‌های فرهنگی قدردانی کرد.

او با اشاره به تنوع قومی و دینی آذربایجان غربی، ایجاد همگرایی و انسجام میان گروه‌های مختلف اجتماعی را مسئولیتی دشوار اما ضروری دانست و اظهار کرد: این استان در برخی حوزه‌های توسعه‌ای عقب‌ماندگی‌هایی داشته که در دوره اخیر، اقداماتی برای جبران آن از جمله در زمینه احیای ظرفیت کارخانه‌ها، توسعه صنعت و کشاورزی و گسترش ارتباطات مرزی با کشورهای همسایه انجام شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت حضور فعال مدیران ارشد استان‌ها در عرصه فرهنگ، پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی را در روند تکمیل و افتتاح بارگاه شمس در خوی مؤثر دانست.

او با اشاره به اینکه این پروژه برای حدود دو دهه متوقف مانده بود، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، طرح در مدت حدود شش ماه به مرحله تکمیل و افتتاح رسید و برای اجرای آن حدود ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه شد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه پیشبرد چنین طرح‌هایی مستلزم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی است، بر ضرورت فعال‌سازی رویدادهای فرهنگی و تقویت حضور نخبگان و فرهیختگان در این عرصه تاکید کرد.

او با اشاره به بازتاب رسانه‌ای افتتاح بارگاه شمس و حضور حدود ۴۰۰ چهره فرهنگی در این رویداد گفت: گردهمایی این تعداد از نخبگان و فرهیختگان در یک جغرافیای مشخص، نشان‌دهنده ظرفیت یک اتفاق بزرگ فرهنگی است، اتفاقی که با اتکا به جایگاه معنوی و عرفانی شمس تبریزی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی خوی و توسعه گردشگری عرفانی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت این رویداد در بازتاب عمومی و رسانه‌ای، بر ضرورت تداوم این مسیر و تبدیل دستاوردهای مقطعی به برنامه‌ای پایدار برای توسعه فرهنگی منطقه تاکید کرد.

گردشگری چین؛ بهره‌گیری از ظرفیت یک بازار بزرگ جهانی

صالحی‌امیری در ادامه، بازار گردشگری چین را یکی از ظرفیت‌های مهم برای جهش در صنعت گردشگری ایران دانست و گفت: اگر بتوانیم بخش کوچکی از بازار چین را به دست بگیریم، در گردشگری جهش خواهیم داشت.

او با اشاره به جمعیت و ظرفیت اقتصادی چین، بر ضرورت تدوین سازوکاری مشخص برای جذب گردشگران این کشور تاکید کرد و گفت: بازار چین از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است و گردشگران این کشور در مقاصد مختلفی از جمله ترکیه، روسیه و کشورهای حوزه قفقاز حضور دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به مذاکرات و گفت‌وگوهای انجام‌شده با طرف چینی، از جمله چهار دیدار با وزیر گردشگری این کشور، اظهار کرد: چین در حوزه‌هایی که اراده و برنامه‌ریزی جدی داشته، توانسته است ظرفیت‌های خود را به دستاوردهای قابل‌توجه تبدیل کند؛ ازاین‌رو، شناخت ساختار تصمیم‌گیری و اقتضائات اجتماعی این کشور برای طراحی سیاست مؤثر گردشگری ضروری است.

او با تاکید بر اینکه بهره‌مندی از این بازار مستلزم شناخت دقیق موانع و تدوین راهکارهای اجرایی است، افزود: ساختارهای تصمیم‌گیری و ویژگی‌های جامعه چین ایجاب می‌کند که ایران برای توسعه تعاملات گردشگری با این کشور، سازوکاری متناسب و هدفمند طراحی کند.

صالحی‌امیری با اشاره به مقیاس بازار گردشگری چین تصریح کرد: حتی جذب سهمی محدود از این بازار نیز می‌تواند به افزایش ورود گردشگران و ایجاد تحولی محسوس در صنعت گردشگری ایران منجر شود.

او بر ضرورت پیگیری هم‌زمان تعاملات دیپلماتیک، طراحی برنامه‌های اجرایی و شناسایی راه‌های مؤثر برای تسهیل حضور گردشگران چینی تاکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت این بازار را نیازمند رویکردی فراتر از مذاکرات رسمی و متکی بر برنامه‌ریزی عملیاتی دانست.

خوی؛ ضرورت شکل‌گیری نهاد فرهنگی مستقل با محوریت نخبگان

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از این نشست، با تاکید بر ضرورت تثبیت هویت فرهنگی خوی پس از افتتاح بارگاه شمس، خواستار شکل‌گیری یک ساختار فرهنگی پایدار و برخوردار از پشتوانه نخبگانی در این شهر شد.

صالحی‌امیری با اشاره به جایگاه شمس تبریزی در میراث عرفانی ایران اظهار کرد: خوی برای تثبیت و تقویت هویت فرهنگی خود به تشکیل هیئت امنایی در سطح ملی، متشکل از چهره‌های برجسته فرهنگی و نخبگان نیاز دارد؛ ساختاری که از دبیرخانه‌ای فعال برخوردار باشد و بتواند برنامه‌های فرهنگی و رویدادهای مرتبط را به‌صورت مستمر دنبال کند.

او با تاکید بر ضرورت سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها، خواستار فعال‌سازی دبیرخانه در خوی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی استان و شهرستان شد.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین بر ضرورت واگذاری مسئولیت برنامه‌های تخصصی به صاحب‌نظران و چهره‌های فرهنگی تاکید کرد و خواستار مشارکت فعال استادان، شاعران و پژوهشگران حوزه عرفان در طراحی و اجرای برنامه‌ها شد.

صالحی‌امیری با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های اندیشه‌محور و فعالیت‌های مستمر فرهنگی، بر ضرورت شکل‌گیری اندیشگاهی فعال و مشارکت انجمن‌های تخصصی عرفان تاکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا ظرفیت علمی و فرهنگی مرتبط با شمس تبریزی در قالب برنامه‌های منظم و هدفمند به فعالیت خود ادامه دهد.

وزیر میراث‌فرهنگی در تشریح این رویکرد، بر ضرورت حمایت معنوی و پشتیبانی استانی از فعالیت‌های تخصصی تاکید کرد؛ به‌گونه‌ای که امور کارشناسی و محتوایی به اهل فن سپرده شود و نهاد فرهنگی بتواند با اتکا به سرمایه اجتماعی و ظرفیت نخبگان، برنامه‌های خود را دنبال کند.

او همچنین خواستار طراحی برنامه‌هایی در دو سطح ملی و استانی شد و تاکید کرد که استمرار فعالیت‌های علمی، عرفانی و فرهنگی می‌تواند خوی را به یکی از پایگاه‌های مهم فرهنگی کشور تبدیل کند.

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