به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، در ادامه نمایش آنلاین فیلم‌های کودک به بهانه هفته جهانی کودک، فیلم سینمایی «بَلیط» به کارگردانی و نویسندگی مرتضی رحیمی و تهیه‌کنندگی علیرضا سجادپور، در روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ اکران آنلاین خود را در بخش سینما آنلاین پلتفرم فیلم‌نت آغاز می‌کند.

در خلاصه داستان این اثر ملودرام آمده است: پسر بچه‌ای ۱۲ ساله به نام بَلیطی که در کودکی پدر خود را از دست داده است و مادرش نیز ازدواج مجدد کرده و در استان دیگری زندگی می‌کند، توسط پدربزرگ پدری‌اش بزرگ شده است. او اکنون کنجکاوانه به دنبال آدرس و نشانی مادر خود است.

برای تماشای این فیلم نیاز به خرید اشتراک نیست و خرید بلیت سینما آنلاین فیلم نت کافی است.

امیر رضا فرامرزی، علی اسیوند، سوگل طهماسبی، داراب آقاسی زاده، محمود مقامی، حبیب تاجمیری، رضا موری، کبری گودرزی، رویا لطف الله و فرزاد سلطانی از بازیگران اصلی این فیلم هستند.

برخی از عوامل «بَلیط» محصول سال ۱۴۰۰ عبارتند از کارگردان و نویسنده: مرتضی رحیمی، تهیه کننده: علیرضا سجادپور، مدیر فیلمبرداری: عارف نامور، مدیر صدابرداری: حمید اسلامی، آهنگساز: ستار اورکی، طراح صحنه: اشرف شاه حسینی، طراح لباس: اشرف شاه حسینی، طراح گریم: محمد رضا گل افشار، طراح نور: عارف نامور، عکاس: زهرا مشکانی.

مستند «مشق امشب» دیگر اثری است که به مناسبت هفته کودک در فیلم نت اکران آنلاین شده است.

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