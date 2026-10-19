به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مسعود جعفرنژاد امروز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و باغداری استان در تولید انار بیان کرد: در حال حاضر ۸۳۲ هکتار از اراضی استان به کشت انار اختصاص دارد که از این میزان، ۷۴۰ هکتار بارور و ۹۲ هکتار غیربارور است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: سالانه حدود ۱۰ هزار و ۵۲۵ تن انار در آذربایجان‌شرقی تولید می‌شود و متوسط عملکرد این محصول به حدود ۱۴.۵ تن در هکتار می‌رسد. این در حالی است که عملکرد باغات شاخص استان به ۳۵ تن در هکتار نیز می‌رسد.

او با بیان اینکه شهرستان جلفا محور اصلی تولید انار استان به شمار می‌رود، گفت: حدود ۷۰ درصد سطح باغات انار آذربایجان‌شرقی در این شهرستان قرار دارد. خداآفرین با حدود ۲۰۰ هکتار و میانه با ۳۲ هکتار باغ انار نیز از دیگر مناطق تولیدکننده این محصول در استان هستند.

جعفرنژاد همجواری باغات انار با رودخانه ارس و جاذبه‌های گردشگری شمال استان را از ویژگی‌های ارزشمند این محصول دانست و افزود: انار علاوه بر ارزش اقتصادی، می‌تواند در پیوند میان باغداری، گردشگری کشاورزی و توسعه کسب‌وکارهای محلی نقش‌آفرین باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تنوع ارقام انار استان، از جمله ارقام بومی، گیلوشا، ساوه، ترش، خونین، ملس و آق‌شاور، خاطرنشان کرد: مصرف تازه‌خوری و قابلیت فرآوری انار به محصولاتی مانند آب‌انار، کنسانتره و رب انار، زمینه مناسبی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع تبدیلی فراهم می‌کند.

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت تولید، امکان توسعه فرآوری و قابلیت‌های صادراتی انار، حمایت از باغداران، بهبود بهره‌وری باغات، توسعه روش‌های نوین باغداری و تقویت صنایع تبدیلی می‌تواند به افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال و تقویت جایگاه این محصول در اقتصاد کشاورزی استان کمک کند.

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