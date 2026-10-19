۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۶

معاون گردشگری استان فارس:

انجمن‌های حرفه‌ای، بازوی تسریع در توسعه گردشگری و کاهش بروکراسی اداری هستند

انجمن‌های حرفه‌ای، بازوی تسریع در توسعه گردشگری و کاهش بروکراسی اداری هستند

معاون گردشگری استان فارس، با تأکید بر اهمیت برگزاری انتخابات شفاف و قانونی جامعه هتلداران استان، از نقش محوری انجمن‌های حرفه‌ای در تسهیل امور اجرایی و حمایت از بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگارمیراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ گفت : هدف ما از حمایت از انجمن‌های حرفه‌ای، تفویض بخشی از امور اجرایی به فعالان این حوزه است تا از این طریق، بروکراسی‌های اداری کاهش یافته و فرآیند تصمیم‌گیری در گردشگری تسریع شود.

 معاون گردشگری استان فارس افزود: این رویکرد، باعث می‌شود بخش خصوصی نقش فعال‌تری در نقشه‌راه توسعه گردشگری استان داشته باشد.

او با اشاره به برگزاری انتخابات جامعه هتلداران در تاریخ ۴ آذر، خاطرنشان کرد: با توجه به فعال بودن ۱۰۸ هتل در استان، برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم ضرورت دارد. اداره‌کل میراث‌فرهنگی طبق اساسنامه‌های جدید ابلاغ شده از سوی وزارتخانه، بر تمامی مراحل مجمع و انتخابات نظارت خواهد کرد تا نتایج آن کاملاً قانونی و مورد تأیید باشد.

زاهدیان‌نژاد در پایان، با تقدیراز عملکرد منسجم و شفاف جامعه هتلداران در دوره‌های گذشته، ابراز امیدواری کرد که این روند مثبت در دوره جدید نیز تداوم یابد.

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کد خبر 1405072702843
بهپور کریمیان
دبیر مریم قربانی‌نیا

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