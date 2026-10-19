به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریده مجیدی خامنه با اشاره به طرح راهبردی پژوهشکده مردم‌شناسی برای حمایت از متخصصان این حوزه گفت: ضمن بررسی الگوهای موفق در ترکیب پژوهش و اجرا، از کارنامه علمی و اجرایی فریبا کاهنی به عنوان یکی از چهره‌های پرتلاش و فعال که سهم به‌سزایی در ثبت مواریث‌فرهنگی استان خراسان جنوبی دارد، یاد کرد.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری با اشاره به پیشینه علمی این مردم شناس، افزود: کاهنی با برخورداری از دانش تخصصی در رشته‌های مردم‌شناسی و پژوهش علوم اجتماعی، توانسته‌اند با به‌کارگیری روش‌هایی همچون ساختارگرایی ولادیمیر پراپ، به تحلیل عمیق داستان‌های عامیانه خراسان جنوبی بپردازند. انتشار مقالات تخصصی او در مجلات معتبری همچون انسان‌شناسی، نشان‌دهنده کیفیت بالای پژوهش‌های ساختارگرای ایشان در حوزه فرهنگ‌های بومی است.

او در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش کارشناسان مردم شناس استان ها، در حفاظت از هویت ملی، به فعالیت‌های عملیاتی و میدانی ایشان اشاره کرد و گفت: تجربه او در مقام کارشناس مردم‌شناسی و مسئول ثبت میراث ناملموس، نقش بسیار موثری در صیانت و معرفی مواریث‌فرهنگی استان خراسان جنوبی ایفا کرده است. ثبت بیش از ۶۰ پرونده در فهرست آثار میراث ناملموس استان، از جمله مستندسازی مهارت‌های پخت انواع نان‌های سنتی (مانند غینیچه، گروز، قرص، نفته و پادرازی) و همچنین ثبت مراسم‌ آیینی منطقه همچون نوروز بی‌بی‌گردی و هولکه‌خوانی، گواه توانایی ایشان در مستندسازی و حفاظت از میراث‌های در حال فراموشی است.

مجیدی خامنه همچنین با اشاره به سوابق پژوهشی ایشان در حوزه نشر، افزود: همکاری مستمر این بانو در تدوین آثار ارزشمندی نظیر کتاب‌های سخن پیر قدیم (ضرب‌المثل‌های بیرجندی)، دو بیتی‌های عامیانه بیرجند، گنجینه‌های میراث معنوی خراسان جنوبی و گویش خوسف، در کنار تجربه‌ی طولانی فریبا کاهنی در پژوهش های میدانی بیرجند، ایشان را به نمونه‌ای از متخصصانی تبدیل کرده که هم در عرصه نظری و هم در عرصه میدان پژوهش، حضوری موثر و ماندگار دارند.

رئیس پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در پایان خاطرنشان کرد: پژوهشکده مردم‌شناسی در راستای تحقق برنامه‌های خود، همواره از متخصصانی که میان پژوهش علمی و صیانت میدانی از میراث‌فرهنگی پیوند برقرار می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

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