۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹

صدور کارت راهنمای گردشگری ویژه فعالان گردشگری چابهار و دشتیاری

صدور کارت راهنمای گردشگری ویژه فعالان گردشگری چابهار و دشتیاری

رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار و دشتیاری از صدور کارت راهنمای گردشگری ویژه نفرات برتر آزمون جامع گردشگری در این شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: هشت نفر از فعالان و تورگردانان شهرستان‌های چابهار و دشتیاری در سال گذشته، پس از موفقیت در آزمون‌های جامع گردشگری، موفق به دریافت کارت راهنمای گردشگری شدند که این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات، سامان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای و تقویت ظرفیت‌های تخصصی گردشگری صورت گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار و دشتیاری افزود: آزمون‌های جامع گردشگری طی دو نوبت در شهرستان چابهار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و فعالان این حوزه با شرکت در آزمون و کسب امتیاز لازم، مراحل دریافت کارت راهنمای گردشگری را طی می‌کنند که صدور کارت پس از موفقیت در آزمون‌ها و طی مراحل اداری مربوطه انجام می‌شود.

او افزود: راهنمایان گردشگری و تورگردانان از عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری هستند و در برنامه‌ریزی و اجرای سفرها، معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، هدایت گردشگران و ارائه اطلاعات تخصصی درباره مقصد نقش مهمی ایفا می‌کنند. فعالیت حرفه‌ای این افراد، علاوه بر افزایش کیفیت تجربه سفر و جلب اعتماد گردشگران، می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه کمک کند.

به گفته امیری، شهرستان‌های چابهار و دشتیاری با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و ساحلی، میراث فرهنگی ارزشمند و فرهنگ و آداب‌ورسوم متنوع بومی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری دارند. بهره‌گیری از راهنمایان آموزش‌دیده و دارای صلاحیت حرفه‌ای، زمینه معرفی دقیق‌تر این ظرفیت‌ها، توسعه گردشگری مسئولانه و فراهم‌شدن فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای جوامع محلی را فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405072702846
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مریم قربانی‌نیا

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