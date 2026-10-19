صدور کارت راهنمای گردشگری ویژه فعالان گردشگری چابهار و دشتیاری

به گزارش خبرنگار میراث آریا، خیرالنساء امیری روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: هشت نفر از فعالان و تورگردانان شهرستان‌های چابهار و دشتیاری در سال گذشته، پس از موفقیت در آزمون‌های جامع گردشگری، موفق به دریافت کارت راهنمای گردشگری شدند که این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات، سامان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای و تقویت ظرفیت‌های تخصصی گردشگری صورت گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چابهار و دشتیاری افزود: آزمون‌های جامع گردشگری طی دو نوبت در شهرستان چابهار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان و فعالان این حوزه با شرکت در آزمون و کسب امتیاز لازم، مراحل دریافت کارت راهنمای گردشگری را طی می‌کنند که صدور کارت پس از موفقیت در آزمون‌ها و طی مراحل اداری مربوطه انجام می‌شود.

او افزود: راهنمایان گردشگری و تورگردانان از عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری هستند و در برنامه‌ریزی و اجرای سفرها، معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، هدایت گردشگران و ارائه اطلاعات تخصصی درباره مقصد نقش مهمی ایفا می‌کنند. فعالیت حرفه‌ای این افراد، علاوه بر افزایش کیفیت تجربه سفر و جلب اعتماد گردشگران، می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های بومی، رونق کسب‌وکارهای محلی و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه کمک کند.

به گفته امیری، شهرستان‌های چابهار و دشتیاری با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و ساحلی، میراث فرهنگی ارزشمند و فرهنگ و آداب‌ورسوم متنوع بومی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری دارند. بهره‌گیری از راهنمایان آموزش‌دیده و دارای صلاحیت حرفه‌ای، زمینه معرفی دقیق‌تر این ظرفیت‌ها، توسعه گردشگری مسئولانه و فراهم‌شدن فرصت‌های اقتصادی بیشتر برای جوامع محلی را فراهم می‌کند.

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