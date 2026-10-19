به گزارش میراث آریا، فرسودگی بخشی از ناوگان تاکسیرانی تهران، هزینه‌های تعمیر و نگهداری خودروها و ضرورت ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، نوسازی تاکسی‌ها را به یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری تبدیل کرده است. در این میان، جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید می‌تواند علاوه بر بهبود شرایط فعالیت رانندگان، بر ایمنی سفرهای درون‌شهری و کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران نیز اثرگذار باشد.

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران در همین راستا، طرح نوسازی تاکسی‌ها با خودروی جک J۴ را معرفی کرده است؛ طرحی که علاوه بر مشخصات فنی خودرو، شرایط مالی خرید و میزان تسهیلات اختصاص‌یافته به متقاضیان را نیز در بر می‌گیرد.

نوسازی تاکسی با جک J۴

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از آغاز ثبت‌نام برای نوسازی ناوگان دستگاهای خودروی جک J۴ خبر داده است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی این سازمان، ثبت‌نام متقاضیان از طریق شرکت‌های خصوصی تحت نظارت تاکسیرانی انجام می‌شود.

قیمت اعلام‌شده برای هر دستگاه خودرو ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان است و یک‌میلیارد تومان تسهیلات اعتباری نیز برای خرید آن در نظر گرفته شده است. با احتساب این تسهیلات، متقاضیان باید یک‌میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان از قیمت خودرو را از محل آورده شخصی یا سایر منابع مالی تأمین کنند.

البته مبلغ آورده اولیه تنها یکی از هزینه‌های مرتبط با نوسازی است و ارزیابی دقیق شرایط مشارکت رانندگان، به مشخص‌شدن نرخ سود، مدت بازپرداخت تسهیلات، مبلغ اقساط و سایر هزینه‌های احتمالی نیاز دارد.

از این منظر، شرایط مالی طرح می‌تواند نقش مهمی در میزان استقبال تاکسیرانان داشته باشد؛ چراکه رانندگان علاوه بر تأمین هزینه خرید خودرو، باید مخارج جاری فعالیت، از جمله سوخت، تعمیرات، بیمه و نگهداری را نیز مدیریت کنند.

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