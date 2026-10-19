۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵

دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام

دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام

دریاچه‌های دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام

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کد خبر 1405072702851
علیرضا حیدری
دبیر مهدی نورعلی

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