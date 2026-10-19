https://www.chtn.ir/x4xdF۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۵ کد خبر 1405072702851 فیلم مستند دریاچههای دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام دریاچههای دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام دریافت 113 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072702851 علیرضا حیدری دبیر مهدی نورعلی برچسبها گردشگری معرفی جاذبه ها جاذبههای گردشگری اخبار مرتبط گمانهزنی باستانشناسی تپه چشمهماهی هلیلان ایلام به تأیید پژوهشکده باستانشناسی کشور رسید توسعه زیرساختهای گردشگری ایلام، زمینهساز رونق اقتصادی استان است صنایعدستی ایلام در واسط عراق؛ پیوندی میان فرهنگ، اقتصاد و دوستی ملتها میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه باید به بهترین نحو انجام گیرد/ شهادت ایدئولوژی قدرتمند… آمادگی هلدینگ جهانگشت نور برای توسعه ناوگان حملونقل ایلام/ لزوم ارائه برنامههای مدون برای… اتمام عملیات مرمت و ساماندهی قلعه والی ایلام صدور و تمدید ۳۴۵ پروانه تولید انفرادی و کارگاهی صنایعدستی در استان ایلام پربینندهترینها بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی شورای راهبردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان نیلکوه؛ شکوه طبیعت در قاب گالیکش شهرستان سامان طبیعت زیبا
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