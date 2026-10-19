به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، در چهل‌وچهارمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که صبح روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ به ریاست سیدرضا صالحی‌امیری در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، با قدردانی از پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی در روند افتتاح بارگاه شمس اظهار کرد: حضور و پیگیری‌های مستمر آقای صالحی‌امیری در این پروژه بسیار موثر بود و نتیجه این تلاش‌ها را در به‌ثمر رسیدن این مجموعه مشاهده کردیم.

او با اشاره به اینکه پروژه بارگاه شمس حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده بود، افزود: تجربه به‌دست‌آمده از این پروژه نشان داد که با افزایش دانش مدیریتی، تقویت هماهنگی میان‌بخشی و انسجام دستگاهی می‌توان مسیر اجرای طرح‌ها را کوتاه‌تر کرد و کارهایی را که سال‌ها طول کشیده است در مدت‌زمان بسیار کمی به نتیجه رساند.

استاندار آذربایجان غربی بر ضرورت مستندسازی روند اجرای این پروژه تاکید کرد و گفت: در این مدت بازخوردهای مثبتی از سوی مردم دریافت کردیم و این موضوع نشان می‌دهد که توجه به میراث‌فرهنگی و اجرای پروژه‌های اثرگذار در این حوزه می‌تواند به تقویت ارتباط مردم با میراث تاریخی و فرهنگی منجر شود.

رحمانی با اشاره به نقش وزارت میراث‌فرهنگی در پیشبرد این طرح، تعامل با بخش خصوصی و جلب اعتماد اصحاب فرهنگ را از عوامل مهم موفقیت پروژه دانست و تصریح کرد: مهم‌ترین دغدغه امروز، آغاز مسیر بهره‌برداری مناسب از این مجموعه است. افتتاح بارگاه شمس فصل جدیدی را آغاز کرده و اکنون باید برای استفاده موثر از ظرفیت‌های آن برنامه‌ریزی کنیم.

او همچنین با اشاره به حضور نمایندگان و چهره‌های ادیان و مذاهب مختلف در آیین افتتاح بارگاه شمس، از جمله اسقف ارامنه، موبد زرتشتیان، امام جمعه اهل سنت و نماینده ولی‌فقیه، این حضور را حامل پیام انسجام و همبستگی دانست.

مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو در مسیر جهانی

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و باستان‌شناختی استان، مجموعه تاریخی حسنلو را یکی از اولویت‌های مهم آینده عنوان کرد و گفت: در مراسم افتتاح بارگاه شمس نیز اعلام کردم که برنامه بعدی ما توجه ویژه به تپه و روستای تاریخی حسنلو و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه است.

او با اشاره به پیشینه تاریخی تپه و روستای تاریخی حسنلو و جام زرین حسنلو اظهار کرد: کاوش‌های باستان‌شناسی در تپه حسنلو از سال ۱۳۱۳ آغاز شده و تاکنون بخش محدودی از این محوطه مورد کاوش قرار گرفته است. جام حسنلو نیز با قدمتی حدود ۲۸۰۰ سال، از آثار شاخص و ارزشمند این منطقه به شمار می‌رود.

رحمانی با اشاره به قدمت تاریخی تپه حاجی‌فیروز و اهمیت محوطه‌های باستانی منطقه، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای معرفی و حفاظت از این آثار تاکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با فراهم‌کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم، زمینه قرار گرفتن حسنلو در مسیر ثبت جهانی و طرح نامزدی آن در سال ۲۰۲۷ را فراهم کنیم.

او مشارکت جوامع محلی را یکی از ظرفیت‌های مهم در این مسیر دانست و گفت: توجه به این محوطه تاریخی موجب افزایش علاقه‌مندی اهالی بومی و روستاییان برای مشارکت در فعالیت‌های گردشگری شده است. در همین راستا، ساخت هشت واحد بوم‌گردی آغاز شده و تقاضا برای توسعه این نوع اقامتگاه‌ها نیز قابل توجه است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی منطقه، از جمله سد و تالاب حسنلو، و توسعه زیرساخت‌های دسترسی تاکید کرد و از آغاز اقدامات مرتبط با مجموعه‌ای از پروژه‌ها برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و هموارکردن مسیر ثبت جهانی این منطقه خبر داد.

به گفته او، مسجد جامع ارومیه و روستای حسنلو نیز در مسیر پیگیری ثبت قرار دارند و اقدامات لازم برای رفع نواقص و تکمیل الزامات مرتبط در حال انجام است.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی استان

رحمانی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری آذربایجان غربی، اظهار کرد: در زمان آغاز فعالیت، استان یک هتل پنج‌ستاره داشت، اما اکنون پنج هتل پنج‌ستاره در استان در حال ساخت است. این موضوع نشان‌دهنده افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران و شکل‌گیری ظرفیت‌های تازه در حوزه گردشگری است.

او با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های گردشگری و میراث‌فرهنگی، افزود: توسعه مسیرهای دسترسی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، در کنار معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، می‌تواند زمینه افزایش ورود گردشگران و رونق اقتصادی استان را فراهم کند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت مسیرهای مرزی و ارتباطی استان خبر داد و گفت: مسیرهای مرزهای بازرگان، رازی، تمرچین و نیز کریدورهای شمالی و جنوبی در دستور کار قرار دارند و تلاش می‌کنیم اقدامات مربوط به آن‌ها در ماه‌های آینده به نتیجه برسد.

تاکید بر توسعه متوازن در شهرستان‌های آذربایجان غربی

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه متوازن را از الزامات اصلی برنامه‌ریزی برای آینده استان دانست و گفت: تفاوت توسعه با رشد در این است که توسعه باید متوازن باشد و در آن، تعادل و عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به وجود ۲۰ شهرستان در آذربایجان غربی، بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه‌های هماهنگ در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی تاکید کرد و افزود: برنامه‌های توسعه‌ای باید به‌گونه‌ای پیش بروند که ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف مورد توجه قرار گیرند و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی به شکل متوازن توزیع شوند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به موضوع دریاچه ارومیه، بر اهمیت نگاه متوازن به ظرفیت‌های طبیعی، اقتصادی و زیست‌محیطی استان تاکید کرد.

رحمانی در پایان، ایجاد انسجام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را از مهم‌ترین دستاوردهای استان برشمرد و خاطرنشان کرد: پیشبرد پروژه‌های ملی و توسعه ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، مشارکت بخش‌خصوصی و همراهی جوامع محلی است.

انتهای پیام/