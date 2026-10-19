برگزاری دوره بازآفرینی انگیزه و تعلق سازمانی در محیط کار/ تفاوت میان انگیزه درونی و انگیزه بیرونی چیست؟

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین جلسه از دوره بازآفرینی انگیزه و تعلق سازمانی در محیط کار امروز به همت اداره‌کل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن آمفی تئاتر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تدریس علی معبودی از مدرسان و صاحب‌نظران حوزه مدیریت رفتار سازمانی برگزار شد.

او در ابتدا درباره نظریه خود تعیین نگری بیان داشت: بر اساس این نظریه سه نیاز روان شناختی مهم در انگیزش عبارتند از: اختیار، احساس انتخاب و اثرگذاری شایستگی، احساس توانمندی و پیشرفت ارتباط، احساس تعلق و ارتباط با دیگران.

معبودی با بیان سوالی مبنی بر اینکه وقتی این سه نیاز تامین نمی‌شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ ادامه داد: این موضوع را با ذکر مثالی می‌گویم، برای مثال وقتی نیاز اختیار وجود دارد، من روی کارم اثر دارم و وقتی کم است هرچه بگویند انجام می‌دهم، از سویی وقتی نیاز شایستگی وجود دارد من در حال بهتر شدن هستم و وقتی کم است فرقی نمی‌کند چقدر تلاش کنم، وقتی نیاز ارتباط وجود دارد عضو این تیم هستم و وقتی کم است اینجا کسی من را نمی‌بیند.

او با اشاره به انواع انگیزه درونی و بیرونی گفت: انگیزه ناشی از حقوق، پاداش، ارتقا، مزایا، ترس از پیامد، از انگیزه‌های درونی و انگیزه ناشی از علاقه، معنا، یادگیری، احساس اثرگذاری، همخوانی کار با ارزش‌های فرد از انگیزه‌های بیرونی است.

این مدرس مدیریت رفتار سازمانی ضمن بیان توضیحاتی درباره ماتریس تشخیص محرک انگیزه نیز افزود: در این شرایط اگر میزان کنترل‌گری کم باشد، پذیرفتن و مدیریت انتظار اثرهای کم و زیاد آن است. کنترل‌گری زیاد، اثرگذاری کمی دارد که شامل اصلاح تدریجی و اثر زیاد باعث اقدام فوری می‌شود.

معبودی با اشاره به ماتریس تشخیص محرک انگیزه، افزود: در زمینه کنترل فرد، اقدام‌هایی چون شناخت محدودیت به علاوه تمرکز بر گزینه‌های دیگر کارساز است. درباره رفتار همکاران، گفت و گو، مرزبندی، استفاده از مسیر سازمانی از بهترین راه حل‌های موجود است.

او درباره اینکه چه مواردی واقعا انگیزه می‌سازند؟ گفت: پنج محرک کاربردی پیشرفت، احساس شایستگی، اختیار، ارتباط و تعلق، معنا و اثرگذاری از مجموع این موارد است.

او با بیان اشتباهات رایج درباره انگیزه بخشی سازمانی گفت: این اشتباه‌ها شامل: وقتی کارمندی بی‌انگیزه است باید بیشتر تشویقش کنیم و حقوقش را بالا ببریم و بدین صورت مشکل حل می‌شود، یک سخنرانی انگیزشی برگزار کنیم، اگر کسی انگیزه ندارد خودش مشکل دارد، همه آدم‌ها با یک چیز انگیزه می‌گیرند، است.

او با بیان توضیحاتی درباره دایره کنترل رفتار سازمانی نیز عنوان داشت: کنترل مستقیم شامل رفتار، یادگیری، برنامه ریزی، تلاش، کیفیت کار است. دایره بعدی نفوذ نام دارد و شامل رابطه با مدیر، همکاری تیمی، پیشنهادها، مذاکره، درخواست فرصت است. همچنین دایره خارج از کنترل شامل تصمیمات کلان، اقتصاد، ساختارهای سازمانی، تصمیم مدیران ارشد، رفتار دیگران خواهد بود.

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