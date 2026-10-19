شرکت یزدی رادینا نشان طلایی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» را کسب کرد

به گزارش میراث‌آریا، این رویداد با محوریت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در اصفهان برگزار شد.

شرکت سفرهای رادینا که در حوزه گردشگری سلامت فعالیت می‌کند، تاکنون سه دوره جایزه صادراتی از سازمان توسعه تجارت ایران دریافت کرده است و در این رویداد نیز موفق به کسب نشان طلایی شد.

برگزیدگان نشان طلایی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از جایزه نقدی یک میلیارد تومانی برخوردار می‌شوند.

شرکت سفرهای رادینا در حال حاضر حدود ۳۰ نفر را در استان یزد مشغول به کار کرده است.

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