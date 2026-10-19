به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ سعید میرجلیلی اظهار کرد: در پی اقدامات حفاظتی و نظارتی با هدف صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی، سه نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در یکی از قلعه‌های تاریخی واقع در محدوده شهرستان تفت شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان یزد افزود: این عملیات با هماهنگی دادستان شهرستان تفت و همکاری فرمانده پاسگاه انتظامی نصرآباد انجام شد و طی عملیاتی ضربتی، متهمان دستگیر و ابزار و اموال مرتبط با حفاری توقیف شد. افراد دستگیرشده نیز برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

او با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز، تخریب یا تعرض به آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به مراجع مسئول اطلاع دهند.

میراث‌فرهنگی بخشی ارزشمند از هویت تاریخی و تمدنی کشور است و حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی در پاسداری از میراث نسل‌های گذشته و انتقال آن به آیندگان به شمار می‌رود.

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