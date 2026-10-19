به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی این رویداد فرهنگی-سینمایی، جشنواره «سینما و گردشگری ویستا» به عنوان زیرساختی فرهنگی، هنری بین‌المللی با هدف توسعه سینمای گردشگری، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی، تاریخی، طبیعی و جغرافیایی ایران، گسترش دیپلماسی فرهنگی، حمایت از تولیدات آثار خلاق سینمایی و تقویت ارتباط میان صنعت سینما و گردشگری طراحی شده است.

جشنواره «سینما و گردشگری ویستا» تلاش دارد تا میان سینما، گردشگری، فرهنگ، میراث و اقتصاد خلاق اتصال و پیوند ایجاد کند. از این رو، به دلیل اهمیت بعد بین‌المللی آن، با موافقت سازمان سینمایی کشور و دو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی و گردشگری؛ این جشنواره از نخستین دوره، به صورت رویدادی بین‌المللی برگزار می‌شود و شهر اصفهان، میزبان نخستین دوره آن خواهد بود.

برقراری ارتباط با جامعه جهانی جشنواره‌ها، فیلمسازان، مدیران فرهنگی، تهیه‌کنندگان و متخصصان گردشگری و فعالان سینمایی از جمله اهداف جشنواره عنوان شده است.

این جشنواره در بخش بین‌الملل با حمایت و همکاری «کمیته جهانی سینما و گردشگری» که نهادی بین‌المللی و شبکه فراگیر در حوزه جشنواره‌های فیلم‌، سینما، گردشگری و همکاری‌های فرهنگی است، برگزار می‌شود.

برگزاری جشنواره بین‌المللی «سینما و گردشگری ویستا» توسط «موسسه سینمایی سیمرغ خاطره تارا» با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کشور صورت می‌گیرد.

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