به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست تخصصی بررسی و تصویب برگزاری بین‌المللی رویداد زعفران خراسان رضوی، ظهر دوشنبه ۲۷ مهرماه سال جاری، با حضور دکتر انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی، نمایندگان دفاتر تخصصی معاونت‌های مرتبط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، در سالن خلیج فارس معاونت گردشگری برگزار شد.

در این نشست، پیشنهاد برگزاری رویداد زعفران خراسان رضوی در سطح بین‌المللی بررسی و به تصویب رسید؛ تصمیمی که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری زعفران ایران و تقویت جایگاه این محصول راهبردی در عرصه جهانی اتخاذ شد. همچنین، تشکیل ستاد ملی جشنواره بین‌المللی زعفران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی، در چارچوب توسعه و سازمان‌دهی این رویداد مورد توجه قرار گرفت.

زعفران؛ سرمایه‌ای ملی با ظرفیت‌های فراتر از تولید و صادرات

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی به رویدادهای گردشگری اظهار داشت: رویدادهای موضوع‌محور زمانی می‌توانند به ابزاری مؤثر برای توسعه گردشگری تبدیل شوند که افزون بر معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و بومی، به تقویت کسب‌وکارهای محلی، ایجاد فرصت‌های اشتغال، رونق سفرهای داخلی و توسعه گردشگری ورودی نیز کمک کنند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به جایگاه زعفران در هویت تاریخی و فرهنگی ایران افزود: زعفران ایرانی صرفاً یک محصول ارزشمند کشاورزی و صادراتی نیست، بلکه بخشی از میراث فرهنگی کشور و پیوندخورده با تاریخ، آداب، سنت‌ها و شیوه زندگی جوامع محلی است. ازاین‌رو، برگزاری این رویداد در سطح بین‌المللی فرصتی برای معرفی شایسته این سرمایه ملی، تقویت هویت ایرانی زعفران و گسترش شناخت جهانی از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مناطق تولیدکننده به شمار می‌رود.

او همچنین بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و بخش خصوصی در طراحی و اجرای رویدادهای اثرگذار تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی را عاملی مؤثر در افزایش توان اجرایی، پایداری و اثربخشی این رویدادها دانست.

همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی در توسعه رویداد بین‌المللی زعفران

در ادامه این نشست، سمیرا سبزواری، مدیر مرکز مطالعات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، به تشریح ظرفیت‌ها، اهداف و برنامه‌های جشنواره زعفران پرداخت و بر ضرورت تبدیل این رویداد از یک مناسبت تقویمی به زمینه‌ای مستمر برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری زعفران ایران تأکید کرد.

از محورهای مطرح‌شده در این نشست، بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه بین‌المللی مشهد، برگزاری نمایشگاه محصولات زعفران و صنایع وابسته، اجرای برنامه‌های آیینی و فرهنگی، طراحی تورهای گردشگری و کاروان‌های ترویجی و آموزشی و توسعه تعاملات تجاری با کشورهای هدف بود.

همچنین، تشکیل و راه‌اندازی ستاد ملی جشنواره بین‌المللی زعفران با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، به‌عنوان سازوکاری برای هماهنگی ظرفیت‌های اجرایی و تخصصی و پیشبرد اهداف این رویداد مورد توجه قرار گرفت.

این همکاری می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از توان اقتصادی و تخصصی بخش خصوصی، تقویت مشارکت فعالان زنجیره ارزش زعفران و پیوند میان تولید، تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری را فراهم سازد.

صیانت از میراث ناملموس زعفران و تقویت برند ملی ایران

در بخش دیگری از نشست، آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز میراث ناملموس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تأکید بر اهمیت صیانت و معرفی میراث فرهنگی ناملموس ایران در عرصه جهانی، به ضرورت پیگیری پرونده مرتبط با میراث زعفران و تقویت پشتوانه‌های فرهنگی این محصول اشاره کرد.

در این بخش، بر اهمیت مستندسازی پیشینه تاریخی و فرهنگی زعفران، معرفی پیوند آن با هویت ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت رویدادهای بین‌المللی برای بازنمایی این میراث تأکید شد.

همچنین، با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی و چالش‌های پیش‌روی معرفی و صادرات محصولات ایرانی، تقویت برند ملی زعفران و معرفی متمایز خاستگاه و اصالت آن، از ضرورت‌های توسعه جایگاه بین‌المللی این محصول عنوان شد.

از میراث فرهنگی تا توسعه پایدار گردشگری

تصویب برگزاری رویداد زعفران خراسان رضوی در سطح بین‌المللی، زمینه‌ای برای تقویت پیوند میان میراث فرهنگی، گردشگری کشاورزی و روستایی، توسعه بازار و ایجاد فرصت‌های اشتغال در مناطق تولیدکننده فراهم می‌آورد.

این رویداد با اتکا به ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی زعفران ایران، همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و مشارکت دستگاه‌های تخصصی و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند به بستری برای معرفی توانمندی‌های گردشگری کشور، گسترش تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه زعفران ایرانی در عرصه جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام/