به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی با یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان دیدار کرد.

در این دیدار پیرامون موضوعات مهم مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حوزه انتخابیه، از جمله تأمین اعتبار لازم برای مرمت و بازآفرینی اسلحه‌خانه تاریخی میرزا کوچک‌جنگلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین طرفین در خصوص برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری به منظور معرفی ظرفیت‌های منطقه و اختصاص ساختمان اداری میراث‌فرهنگی در شهرستان صومعه‌سرا گفتگو و تبادل نظر کردند.

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