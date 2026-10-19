۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۷

دیدار نماینده صومعه‌سرا و انزلی با مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان/ تأکید بر بازآفرینی مکان‌رویدادهای هویتی و تقویت زیرساخت‌های اداری

دیدار نماینده صومعه‌سرا و انزلی با مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان/ تأکید بر بازآفرینی مکان‌رویدادهای هویتی و تقویت زیرساخت‌های اداری

نشستی تخصصی میان نماینده مردم شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، با محوریت بازآفرینی مواریث تاریخی، تقویت زیرساخت‌های اداری و ضرورت جذب ردیف‌های اعتباری پایدار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سعید رحمت‌زاده، نماینده مردم شهرستان‌های صومعه‌سرا و بندرانزلی با یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان دیدار کرد. 

در این دیدار پیرامون موضوعات مهم مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حوزه انتخابیه، از جمله تأمین اعتبار لازم برای مرمت و بازآفرینی اسلحه‌خانه تاریخی میرزا کوچک‌جنگلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین طرفین در خصوص برنامه‌ریزی و برگزاری رویدادهای متنوع گردشگری به منظور معرفی ظرفیت‌های منطقه و اختصاص ساختمان اداری میراث‌فرهنگی در شهرستان صومعه‌سرا گفتگو و تبادل نظر کردند.

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کد خبر 1405072702864
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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