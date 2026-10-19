به گزارش خبرنگار میراث آریا، به‌مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی باستان‌شناسی، سردیس یادبود زنده‌یاد ابوالفضل گودرزوند چگینی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باستان‌شناسی و از پژوهشگران ساعی مواریث فرهنگی گیلان، در موزه مردم‌شناسی رودبار نصب شد تا یاد و خاطره فعالیت‌های علمی این پژوهشگر فقید در فضای این موزه زنده نگه داشته شود.

شادروان گودرزوند چگینی از فعالان شناخته‌شده حوزه پژوهش‌های میدانی استان بود که سوابقی چون عضویت فعال در هیئت باستان‌شناسی کاوش غار باستانی دربند رشی و همچنین مشارکت در تیم مشترک بررسی شناسایی ایران و کره جنوبی در منطقه عمارلو را در کارنامه علمی خود داشت.

نصب این سردیس در موزه مردم‌شناسی رودبار، علاوه بر بازتاب جایگاه علمی و پژوهشی او، حرکتی شایسته در راستای تجلیل از مفاخر و زحمتکشان عرصه میراث‌فرهنگی استان به شمار می‌رود که عمر خود را صرف شناخت و صیانت از هویت تاریخی این دیار کردند.

زنده‌یاد ابوالفضل گودرزوند چگینی در هفتم خردادماه سال ۱۴۰۰، در حین خدمت و انجام رسالت حرفه‌ای، دار فانی را وداع گفت و با جانمایی تندیس یادبودش در موزه رودبار، یاد او همواره در دل تاریخ و باستان‌شناسی گیلان جاودان خواهد ماند.

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