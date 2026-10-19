۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۶

نخستین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی با هدف ارتقای دانش مستندسازی سازمانی برگزار می‌شود

نخستین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی با هدف ارتقای دانش مستندسازی سازمانی برگزار می‌شود

نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف ارتقای دانش تخصصی در حوزه مستندسازی تجربه‌های سازمانی، ثبت و صیانت از حافظه نهادی و تقویت ظرفیت‌های روایتگری حرفه‌ای، ویژه نمایندگان تاریخ شفاهی، مدیران روابط‌عمومی و رؤسای دفاتر ادارات کل استانی، پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه یکم آبان‌ماه در هتل لاله تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چارچوب برنامه‌های دبیرخانه تاریخ شفاهی و با مشارکت حوزه‌های تخصصی و اجرایی وزارتخانه برگزار می‌شود، رویدادی آموزشی که بر توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای در زمینه ثبت، مستندسازی و انتقال تجربه‌های سازمانی تمرکز دارد.

این کارگاه با توجه به نقش تاریخ شفاهی در بازشناسی تجربه‌های مدیریتی، ثبت دانش ضمنی و مستندسازی روند شکل‌گیری و تحول نهادها، فرصتی برای آشنایی تخصصی‌تر مدیران و کارشناسان مرتبط با اصول و شیوه‌های گردآوری و ثبت روایت‌های سازمانی فراهم می‌کند.

تاریخ شفاهی، رویکردی روشمند برای ثبت تجربه زیسته افراد، بازخوانی تصمیم‌ها و تحولات سازمانی و حفظ دانشی است که بخشی از آن در اسناد رسمی منعکس نمی‌شود. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به تکمیل منابع مکتوب، تقویت حافظه نهادی و فراهم‌کردن زمینه انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف مدیران و کارشناسان کمک کند.

در همین چارچوب، مشارکت بخش‌های مختلف وزارتخانه در این کارگاه، زمینه آشنایی و هم‌افزایی میان حوزه‌های مرتبط با مستندسازی، ارتباطات سازمانی و ثبت تجربه‌های مدیریتی را فراهم می‌سازد. همچنین حضور نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط‌عمومی و رؤسای دفاتر ادارات‌کل استانی، بر اهمیت پیوند میان ظرفیت‌های ستادی و استانی در فرایند گردآوری و ثبت روایت‌های سازمانی تاکید دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه تاریخ شفاهی، اداره‌کل حوزه وزارتی، اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی، اداره‌کل پشتیبانی و رفاه، اداره‌کل منابع انسانی، اداره‌کل حراست، اداره‌کل امور استان‌ها، شرکت توسعه گردشگری ایران، اداره تشریفات و هتل لاله در برگزاری این برنامه همکاری دارند.

این کارگاه روزهای پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه یکم آبان‌ماه در هتل لاله تهران برگزار می‌شود و نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط‌عمومی استان‌ها و رؤسای دفاتر ادارات‌کل استان‌ها از گروه‌های مخاطب آن هستند.

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کد خبر 1405072702867
شانلی عبادیان
دبیر مهدی نورعلی

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