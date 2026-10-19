به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین کارگاه آموزشی و عملی «تاریخ شفاهی» وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در چارچوب برنامه‌های دبیرخانه تاریخ شفاهی و با مشارکت حوزه‌های تخصصی و اجرایی وزارتخانه برگزار می‌شود، رویدادی آموزشی که بر توسعه توانمندی‌های حرفه‌ای در زمینه ثبت، مستندسازی و انتقال تجربه‌های سازمانی تمرکز دارد.

این کارگاه با توجه به نقش تاریخ شفاهی در بازشناسی تجربه‌های مدیریتی، ثبت دانش ضمنی و مستندسازی روند شکل‌گیری و تحول نهادها، فرصتی برای آشنایی تخصصی‌تر مدیران و کارشناسان مرتبط با اصول و شیوه‌های گردآوری و ثبت روایت‌های سازمانی فراهم می‌کند.

تاریخ شفاهی، رویکردی روشمند برای ثبت تجربه زیسته افراد، بازخوانی تصمیم‌ها و تحولات سازمانی و حفظ دانشی است که بخشی از آن در اسناد رسمی منعکس نمی‌شود. بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند به تکمیل منابع مکتوب، تقویت حافظه نهادی و فراهم‌کردن زمینه انتقال تجربه میان نسل‌های مختلف مدیران و کارشناسان کمک کند.

در همین چارچوب، مشارکت بخش‌های مختلف وزارتخانه در این کارگاه، زمینه آشنایی و هم‌افزایی میان حوزه‌های مرتبط با مستندسازی، ارتباطات سازمانی و ثبت تجربه‌های مدیریتی را فراهم می‌سازد. همچنین حضور نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط‌عمومی و رؤسای دفاتر ادارات‌کل استانی، بر اهمیت پیوند میان ظرفیت‌های ستادی و استانی در فرایند گردآوری و ثبت روایت‌های سازمانی تاکید دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه تاریخ شفاهی، اداره‌کل حوزه وزارتی، اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی، اداره‌کل پشتیبانی و رفاه، اداره‌کل منابع انسانی، اداره‌کل حراست، اداره‌کل امور استان‌ها، شرکت توسعه گردشگری ایران، اداره تشریفات و هتل لاله در برگزاری این برنامه همکاری دارند.

این کارگاه روزهای پنجشنبه ۳۰ مهر و جمعه یکم آبان‌ماه در هتل لاله تهران برگزار می‌شود و نمایندگان تاریخ شفاهی استان‌ها، مدیران روابط‌عمومی استان‌ها و رؤسای دفاتر ادارات‌کل استان‌ها از گروه‌های مخاطب آن هستند.

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