سیدمحمد رستگاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، در یادداشتی نوشت: پاییز در یزد، تنها فصل تغییر رنگ طبیعت و برداشت محصولات باغی نیست؛ فرصتی برای بازشناسی ظرفیت‌های فرهنگی، معرفی داشته‌های بومی و تجربه زندگی در شهرها و روستاهایی است که تاریخ، طبیعت، خوراک و شیوه زیست مردم در آن‌ها به هم پیوند خورده‌اند. جشنواره‌های انار در تفت، سریزد و عقدا، نمونه‌هایی از این ظرفیت هستند که می‌توانند با پیوند دادن گردشگری، میراث فرهنگی و اقتصاد محلی، به تقویت گردشگری پایدار در استان کمک کنند.

جشنواره؛ فراتر از یک رویداد فصلی

جشنواره‌های محلی زمانی به رویدادی اثرگذار در گردشگری تبدیل می‌شوند که از سطح عرضه محصول و برگزاری برنامه‌های مناسبتی فراتر بروند و تصویری واقعی از هویت مقصد را پیش روی بازدیدکنندگان قرار دهند. در چنین رویدادهایی، محصول بومی تنها کالایی برای خرید نیست؛ نشانه‌ای از رابطه دیرینه مردم با طبیعت، دانش نسل‌ها، شیوه‌های تولید، خوراک محلی و فرهنگ مشارکت اجتماعی است.

انار در بخش‌هایی از استان یزد، از جمله تفت، سریزد و عقدا، چنین جایگاهی دارد. این محصول علاوه بر ارزش کشاورزی و اقتصادی، با آیین برداشت، فرآوری، تهیه خوراکی‌های سنتی و خاطره جمعی مردم پیوند خورده است. معرفی این وجوه در قالب جشنواره، امکان آشنایی گردشگران با زندگی محلی را فراهم می‌کند و تصویری عمیق‌تر از مقصد گردشگری یزد ارائه می‌دهد؛ تصویری که در کنار آثار تاریخی و معماری شاخص، بر میراث زنده مردم نیز تکیه دارد.

از تفت تا سریزد و عقدا؛ روایت‌های گوناگون از یک میراث

جشنواره انار تفت، رویداد «انار و روستا» در سریزد و برنامه «ایونت بزرگ ناردون» در عقدا، هرکدام می‌توانند بخشی از روایت گردشگری پاییزی استان را شکل دهند. تفاوت در جغرافیا، بافت تاریخی، شیوه تولید و تجربه‌ای که هر مقصد به بازدیدکننده ارائه می‌کند، فرصتی برای متنوع‌سازی برنامه سفر و معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف استان است.

جشنواره انار تفت، نمونه‌ای از ظرفیت پیوند میان گردشگری، محصولات بومی و میراث فرهنگی است. اختصاص غرفه‌هایی به عرضه انار و فرآورده‌های آن، در کنار معرفی صنایع‌دستی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی و آشنایی گردشگران با داشته‌های بومی فراهم می‌کند. تداوم چنین رویدادهایی، در صورت همراهی با معرفی جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و مشارکت مؤثر جامعه محلی، می‌تواند به تقویت تجربه گردشگری پاییزی و رونق اقتصاد منطقه کمک کند.

در سریزد، پیوند جشنواره با بافت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری روستا، امکان تجربه هم‌زمان تاریخ، خوراک محلی و تولیدات بومی را فراهم می‌کند. حضور مردم در عرضه محصولات و فرآورده‌های انار، صنایع‌دستی و غذاهای محلی، زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که بازدیدکننده بتواند در کنار خرید، با شیوه زندگی و روایت‌های مردم منطقه نیز آشنا شود.

در عقدا نیز تجربه حضور در باغ‌های انار و آشنایی با مسیر تهیه فرآورده‌هایی مانند رب انار، می‌تواند گردشگری را از بازدید صرف به تجربه‌ای مشارکتی و به‌یادماندنی نزدیک کند. این شیوه معرفی مقصد، فرصتی برای آشنایی با دانش بومی، مهارت‌های محلی و ارتباط دیرینه مردم با محیط زندگی خود فراهم می‌کند.

گردشگری پاییزی؛ فرصتی برای گسترش تجربه سفر

جشنواره‌های انار بخشی از ظرفیت گسترده‌تر رویدادهای پاییزی یزد هستند. تنوع اقلیمی و فرهنگی استان، محصولات کشاورزی، خوراک‌های محلی، صنایع‌دستی، آیین‌های بومی و بافت‌های تاریخی شهرها و روستاها، امکان طراحی تجربه‌های متنوع گردشگری را فراهم می‌کند. این ظرفیت زمانی به مزیت گردشگری تبدیل می‌شود که رویدادها در ارتباط با جاذبه‌های پیرامونی تعریف شوند و بازدیدکننده برای ماندن بیشتر، آشنایی عمیق‌تر با مقصد و استفاده از خدمات محلی انگیزه داشته باشد.

از این منظر، جشنواره نباید نقطه پایان سفر باشد؛ بلکه می‌تواند نقطه آغاز بازدید از جاذبه‌های تاریخی، آشنایی با کارگاه‌های صنایع‌دستی، خرید محصولات بومی، تجربه خوراک محلی و اقامت در واحدهای گردشگری منطقه باشد. این پیوند، فرصت توزیع منافع سفر میان گروه‌های بیشتری از جامعه میزبان، از باغدار و هنرمند تا راهنمای گردشگری، تولیدکننده خوراک محلی و فعالان اقامت و پذیرایی را افزایش می‌دهد.

اقتصاد محلی؛ از فروش محصول تا ایجاد ارزش افزوده

یکی از مهم‌ترین کارکردهای جشنواره‌های گردشگری، ایجاد فرصت برای معرفی و فروش مستقیم تولیدات محلی است. حضور باغداران و تولیدکنندگان در کنار عرضه‌کنندگان صنایع‌دستی، ارتباط میان تولید و بازار را تقویت می‌کند و به گردشگران امکان می‌دهد محصولات را با شناخت بیشتری تهیه کنند. با این حال، برای دستیابی به آثار اقتصادی ماندگار، لازم است نگاه برگزارکنندگان به روزهای برگزاری جشنواره محدود نماند.

توجه به بسته‌بندی مناسب، معرفی خاستگاه محصول، توسعه فرآوری، بازاریابی دیجیتال و ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان و مراکز عرضه، می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات بومی ایجاد کند. در حوزه انار نیز معرفی فرآورده‌های متنوع، شیوه‌های سنتی تولید و ظرفیت‌های گردشگری خوراک، زمینه پیوند بیشتر کشاورزی با تجربه سفر را فراهم می‌کند.

در کنار این فرصت‌ها، چالش‌هایی نیز وجود دارد. فشار بر منابع آب، ضرورت حفاظت از باغ‌ها، کیفیت خدمات گردشگری، مدیریت پسماند، ترافیک و حفظ آرامش زندگی روزمره ساکنان از موضوعاتی هستند که باید در برنامه‌ریزی رویدادها مورد توجه قرار گیرند. رونق گردشگری زمانی ارزشمند و پایدار است که به هویت و منابع مقصد آسیب نزند و منافع آن به جامعه محلی برسد.

از برگزاری جشنواره تا ساختن یک تقویم گردشگری

استمرار و کیفیت برگزاری رویدادها، از تعداد آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. زمانی که جشنواره‌ها در زمان مشخص، با برنامه‌ریزی منسجم و اطلاع‌رسانی به‌موقع برگزار شوند، گردشگران می‌توانند سفر خود را از پیش برنامه‌ریزی کنند و فعالان محلی نیز برای عرضه محصول و ارائه خدمات آمادگی بیشتری خواهند داشت. تدوین و معرفی تقویم رویدادهای گردشگری استان، در کنار ارزیابی نتایج هر دوره، می‌تواند به هماهنگی میان برگزارکنندگان، مدیریت بهتر خدمات و افزایش اثربخشی تبلیغات کمک کند.

در این مسیر، مشارکت مردم و بخش خصوصی اهمیت اساسی دارد. مردم محلی تنها میزبان جشنواره نیستند؛ آن‌ها صاحبان دانش، روایت‌ها، مهارت‌ها و سنت‌هایی هستند که به رویداد معنا می‌بخشند. حفظ اصالت برنامه‌ها، احترام به زندگی روزمره ساکنان و فراهم کردن امکان مشارکت واقعی تولیدکنندگان، از عواملی است که می‌تواند اعتماد جامعه میزبان و کیفیت تجربه گردشگران را تقویت کند.

جشنواره‌های پاییزی یزد، از تفت تا سریزد و عقدا، فرصتی برای پیوند دادن محصولات بومی با میراث فرهنگی و گردشگری هستند؛ فرصتی که با برنامه‌ریزی مستمر، حمایت از جامعه محلی و حفاظت از منابع طبیعی و تاریخی می‌تواند از یک رویداد فصلی فراتر رود و به عاملی ماندگار برای رونق گردشگری و اقتصاد بومی استان تبدیل شود.

انتهای پیام/