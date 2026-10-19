به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ وحید جمالی به همراه کارشناسان مربوطه در نشستی با اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان بوشهر، مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت راهنمایان گردشگری را بررسی کرد.

در این نشست، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های پیش‌روی راهنمایان گردشگری و راهکارهای توسعه همکاری میان اداره‌کل و جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون گردشگری استان بوشهر با اشاره به نقش مؤثر راهنمایان گردشگری در معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، توانمندسازی فعالان این حوزه و استفاده از دانش و تجربه راهنمایان در مسیر توسعه گردشگری بوشهر تأکید کرد.

او همچنین تعامل مستمر با تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری را از عوامل مؤثر در شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات فعالان و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه گردشگری استان دانست.

در پایان این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در راستای بهبود شرایط فعالیت راهنمایان گردشگری و تقویت همکاری‌های مشترک مطرح کردند.

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