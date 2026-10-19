۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۱۷

تأکید معاون گردشگری استان بوشهر بر تقویت تعامل با جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان

تأکید معاون گردشگری استان بوشهر بر تقویت تعامل با جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در نشست با اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان، بر ضرورت تقویت تعاملات، حمایت از فعالان این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت راهنمایان گردشگری در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ وحید جمالی به همراه کارشناسان مربوطه در نشستی با اعضای هیئت‌مدیره جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری استان بوشهر، مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت راهنمایان گردشگری را بررسی کرد.

در این نشست، ظرفیت‌ها، مسائل و چالش‌های پیش‌روی راهنمایان گردشگری و راهکارهای توسعه همکاری میان اداره‌کل و جامعه حرفه‌ای راهنمایان گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون گردشگری استان بوشهر با اشاره به نقش مؤثر راهنمایان گردشگری در معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان، بر اهمیت ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، توانمندسازی فعالان این حوزه و استفاده از دانش و تجربه راهنمایان در مسیر توسعه گردشگری بوشهر تأکید کرد.

او همچنین تعامل مستمر با تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری را از عوامل مؤثر در شناسایی مسائل، پیگیری مطالبات فعالان و برنامه‌ریزی هدفمند برای توسعه گردشگری استان دانست.

در پایان این نشست، حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در راستای بهبود شرایط فعالیت راهنمایان گردشگری و تقویت همکاری‌های مشترک مطرح کردند.

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کد خبر 1405072702872
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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