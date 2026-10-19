صدور هشدار جوی سطح زرد در بوشهر تا اول آبان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵ از صدور هشدار جوی سطح زرد در سطح استان تا اول آبان ماه خبر داد و اظهار کرد: ناپایداری‌های همرفتی و محلی به‌ویژه در ساعات ظهر تا اوایل شب انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به نوع مخاطره این ناپایداری‌ها توضیح داد: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، رگبار پراکنده باران و در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط جنوبی و نوار شرقی استان بوشهر محتمل است.

او درباره اثر مخاطره این پدیده جوی گفت: احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و جاری شدن روان‌آب، احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب‌گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و نیمه‌سنگین و نیز احتمال خسارت به محصولات کشاورزی به‌خصوص محصول خرما و شکستن درختان از جمله آثاری است که می‌تواند در این مدت مطرح باشد.

مساعدی با اشاره به توصیه‌های لازم در این شرایط گفت: اجتناب از توقف در مسیر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، اجتناب از چرای دام‌ها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه‌ها و ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده و مراقبت از محصولات کشاورزی از جمله توصیه‌هایی است که باید مورد وجه داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اوضاع جوی فعلی و پیش‌بینی‌های در سطح استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اکنون آسمان استان بوشهر صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد است؛ با افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی محتمل است و در برخی نقاط احتمال ناپایداری موقت جوی و بارش پراکنده باران وجود دارد.

او با اشاره به جهت وزش باد در سطح استان خاطرنشان کرد: امروز وزش باد در استان بوشهر غالباً شمال‌غربی تا شمال‌شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود؛ فردا این جهت غالباً جنوب‌شرقی تا جنوب‌غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت انتظار می‌شود. امروز در نواحی جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری تا اوایل شب، باد متغیر با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ارتفاع موج در سواحل خلیج فارس استان بوشهر را بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی به هنگام وقوع ناپایداری بین ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی ۱۵۰ سانتیمتر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر زمان جزر و مد فردا در بندر بوشهر را اعلام و بیان کرد: فردا در بندر بوشهر زمان مد دریا ساعت ۵۰ دقیقه بامداد و زمان جزر دریا ساعت ۰۹:۵۵ خواهد بود.

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