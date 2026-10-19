به گزارش خبرنگار میراث آریا، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با مشارکت شهرداری لیسار تالش و بر اساس ایده‌پردازی پایگاه میراث جهانی جنگل‌های هیرکانی، با غرفه «نان و نهال، نغمه هیرکان» در چهارمین جشنواره ملی نان استان کرمان حضور یافت و پردل امیری‌نژاد، کارشناس پایگاه جنگل‌های هیرکانی گیلان به نمایندگی از اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان، در این نمایشگاه شرکت کرد.

این غرفه، با قراردادن نان‌های بومی گیلان در کنار عناصر زنده جنگل (شامل نهال‌ها، میوه‌ها و محصولات بومی هیرکانی)، روایتی چندلایه خلق کرد؛ روایتی که در آن «نان» نماد فرهنگ و معیشت«نهال» نشان استمرار و آینده و «جنگل هیرکانی» بستر یگانه زیست این دو عنصر معرفی شد. این ساختار تجربه محور، علاوه بر استقبال گسترده شهروندان، به فرصتی الهام‌بخش برای آموزش میراث طبیعی به کودکان و نسل آینده بدل گردید.

همسویی با رویکرد جهانی «سفر طبیعت-فرهنگ»

جنگل‌های هیرکانی یک بوم‌سازگان زنده است که حیات آن طی هزاره‌ها با دانش سنتی و فرهنگ بومی جوامع همجوار درهم‌تنیده است. رویکرد غرفه «نان و نهال، نغمه هیرکان» دقیقاً در امتداد ابتکار بین‌المللی مشترک میان یونسکو و اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) موسوم به «سفر طبیعت-فرهنگ» قرار دارد.

این چارچوب نوین جهانی، شکاف میان «حفاظت طبیعی» و «میراث فرهنگی ناملموس» را برمی‌چیند و نشان می‌دهد که مدیریت مؤثر و تاب‌آور مناطق ثبت جهانی، بدون درک پیوند جدایی‌ناپذیر انسان، غذا، معیشت و محیط‌زیست پیرامون ناممکن است.

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