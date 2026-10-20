غلامرضا عزیزی، عضو شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح اهداف و ابعاد برگزاری نخستین کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی این وزارتخانه در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری، اظهار کرد: این برنامه فقط به آموزش تاریخ شفاهی محدود نمی‌شود، بلکه در کنار آموزش مبانی و روش‌های این حوزه، آشنایی شرکت‌کنندگان با کلیات مباحث و رویکردهای وزارتخانه و برگزاری یک پنل ویژه مستندنگاری را نیز در بر می‌گیرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی حضور سه گروه از کارکنان وزارتخانه در این دوره آموزشی افزود: مدیران روابط‌عمومی‌ها، کارشناسان و مسئولان دفاتر در این کارگاه حضور خواهند داشت تا ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، با ظرفیت‌های تاریخ شفاهی و الزامات مستندسازی تجربه‌های سازمانی آشنا شوند.

عزیزی برگزاری این کارگاه را از نظر توسعه توانمندی‌های مستندسازی در وزارت میراث‌فرهنگی حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: برگزاری پنل ویژه مستندنگاری در کنار دوره آموزشی تاریخ شفاهی، فرصتی برای توجه هم‌زمان به روش‌های ثبت تجربه‌ها، حفظ اطلاعات ارزشمند و تقویت ظرفیت‌های کارشناسی در این زمینه فراهم می‌کند.

تدوین تاریخ سازمانی؛ ضرورتی برای شناخت تجربه‌های انباشته

عضو شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی در تبیین چرایی اجرای این طرح، بر ضرورت شناخت پیشینه و تجربه‌های درونی سازمان تاکید کرد و گفت: وزارت میراث‌فرهنگی که وظیفه صیانت از دستاوردهای تمدنی کشور را بر عهده دارد، باید در گام نخست تاریخ خود را نیز تدوین کند و آن را به‌درستی بشناسد.

وی افزود: تدوین تاریخ شفاهی وزارتخانه، علاوه بر ثبت رویدادها و تحولات سازمانی، زمینه شناسایی دانش نهفته و ضمنی همکاران را نیز فراهم می‌کند، دانشی که در جریان سال‌ها فعالیت مدیریتی، کارشناسی و اجرایی شکل گرفته و می‌تواند برای شناخت مسیر طی‌شده، انتقال تجربه‌ها و بهره‌گیری از آموخته‌های گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

عزیزی با اشاره به استمرار این برنامه آموزشی تصریح کرد: کارگاه پیش‌رو نخستین مرحله از این مسیر است و دست‌کم دو کارگاه دیگر نیز در ادامه برگزار خواهد شد تا از ظرفیت‌های موجود به نحو مطلوب استفاده شود و زمینه ارتقای دانش و مهارت شرکت‌کنندگان در حوزه تاریخ شفاهی و مستندنگاری فراهم آید.

پیوند تاریخ شفاهی وزارتخانه با ثبت تجربه‌های دفاع مقدس

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهوری درباره تدوین تاریخ شفاهی ایثارگران و رزمندگان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: در اواخر تابستان امسال، معاون اول رئیس‌جمهوری طی ابلاغی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد با رزمندگان شاغل خود در حوزه دفاع مقدس مصاحبه کنند.

عضو شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: افرادی که در این دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند، می‌توانند در اجرای این مأموریت نیز همکاری داشته باشند و با کسب دانش و تجربه لازم، در ثبت و مستندسازی روایت‌ها و تجربه‌های ارزشمند رزمندگان شاغل در دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کنند.

تدوین منابع آموزشی برای استمرار و تعمیق آموزش‌ها

عزیزی در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تکمیل فرایند آموزش گفت: به‌منظور تقویت دانش و مهارت شرکت‌کنندگان، دو کارگاه تکمیلی دیگر نیز برگزار خواهد شد. همچنین دو کتاب و یک شیوه‌نامه برای این کارگاه‌ها تدوین شده است که در اختیار شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

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