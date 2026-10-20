رفع مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه جاری در نشست بررسی مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ گفت: اتصال روشنایی تیرهای چراغ برق محیط پیرامونی این کانون ضروری است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین رفع تصرف غیرمجاز سکوهای موجود در کانون گردشگری شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ در اولویت قرار دارد.

قاسمی تصریح کرد: رفع مشکلات کانون‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

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