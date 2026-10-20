۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۵

رفع مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

رفع مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: رفع مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ در دستور کار قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی قاسمی نافچی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه جاری در نشست بررسی مشکلات کانون گردشگری شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ گفت: اتصال روشنایی تیرهای چراغ برق محیط پیرامونی این کانون ضروری است.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین رفع تصرف غیرمجاز سکوهای موجود در کانون گردشگری شیخ علیخان شهرستان کوهرنگ در اولویت قرار دارد.

قاسمی تصریح کرد: رفع مشکلات کانون‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان به‌شمار می‌رود.

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کد خبر 1405072802877
علیرضا غفاری
دبیر مرضیه امیری

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