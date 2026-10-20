فرزاد شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تبیین جایگاه استراتژیک تاریخ شفاهی در مدیریت میراث‌فرهنگی، این حوزه را ابزاری حیاتی برای ثبت سنت‌ها، فنون و روایات مردمی دانست که هنوز به صورت مکتوب درنیامده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به غنای فرهنگی و تاریخی استان ایلام، اظهار کرد: ایلام منطقه‌ای است که از روایت‌های تاریخی، مسیرهای کهن و سنت‌های متنوعی برخوردار است. بسیاری از فنون ساخت صنایع‌دستی، نام‌های جغرافیایی، مسیرهای تاریخی و خاطرات مرتبط با رویدادهای مهم مانند اقتصاد اربعین، کوچه عشایر از طریق نسل به نسل و به صورت شفاهی منتقل شده‌اند. این تجربیات که هنوز در قالب نوشتار ثبت نشده‌اند، بخشی از هویت اصلی ما هستند.

شریفی در ادامه افزود: استفاده از تاریخ شفاهی به عنوان یک روش مدرن در مستندسازی، می‌تواند به حفظ فرهنگ‌های اجتماعی کمک شایانی کند. ما در ایلام با میراثی روبه‌رو هستیم که در آن، از سنت‌های نان‌پزی گرفته تا روایت‌های اقتصادی و اجتماعی، همگی در حافظه جمعی مردم نهفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام با اشاره به سیاست‌های راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تأکید کرد: مستندسازی این روایت‌ها، تنها یک فعالیت پژوهشی نیست، بلکه یک برنامه راهبردی برای انتقال تجربیاتی باشد که از گذشتگان به ما به ارث رسیده و از این تجربیات استفاده کنیم. این کار در واقع انتقال سرمایه دانش و فرهنگ از گذشتگان به آینده است که می‌تواند زیربنای توسعه پایدار در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات ماندگار و فاخر، با هدف مدیریت روایت‌ها و مستندسازی دقیق تجربیات، می‌تواند نقش مهمی در تقویت جایگاه فرهنگی استان و کشور ایفا کند.

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