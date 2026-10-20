به گزارش آریا، سرهنگ ناصر قلی نیا رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است.

او درباره وضعیت ترافیکی محورها نیز افزود: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج- تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه- تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار- تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.

او همچنین بر پرهیز از عجله و شتاب در محورهای پرترافیک و توجه به توصیه‌های پلیس تأکید کرد.

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