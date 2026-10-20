۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۶

رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا اعلام کرد

ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران/بارش باران در محورهای شمالی کشور

ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران/بارش باران در محورهای شمالی کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در ۴ محور منتهی به تهران خبر داد و با اشاره به وضعیت جوی جاده ها، گفت: بارش باران در محورهای شمالی کشور گزارش شده است.

به گزارش آریا، سرهنگ ناصر قلی نیا رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور فراجا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی کشور در صبح روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه اظهار کرد: در برخی از محورهای استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده است. 

او درباره وضعیت ترافیکی محورها نیز افزود: ترافیک در آزادراه قزوین- کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج- تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و وردآورد، آزادراه ساوه- تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار- تهران، حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است. 

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به بارش باران، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند. 

او همچنین بر پرهیز از عجله و شتاب در محورهای پرترافیک و توجه به توصیه‌های پلیس تأکید کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802882
حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

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