به گزارش خبرنگار میراث آریا، طاهر میرزایی روز سه شنبه ۲۸مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: کارگاه آموزشی «آشنایی کودکان با گردشگری» با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و حضور حدود ۷۰ نفر از کودکان برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کنارک افزود: این کارگاه با هدف آشنایی کودکان با مفاهیم گردشگری، انواع جاذبه‌های گردشگری، اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی و نقش گردشگری در شناخت فرهنگ‌ها و آداب ‌و رسوم مناطق مختلف برگزار شد.

او ادامه داد: در این برنامه، ایرج درزاده، کارشناس گردشگری و مدرس کارگاه، با بهره‌گیری از شیوه‌های آموزشی متناسب با گروه سنی کودکان، به معرفی انواع گردشگری از جمله گردشگری طبیعت، تاریخی و فرهنگی پرداخت و با طرح پرسش‌های تعاملی، مسابقه‌های آموزشی و مثال‌های کاربردی، زمینه مشارکت فعال کودکان را فراهم کرد.

او تصریح کرد: همچنین، موضوعاتی شامل آشنایی با ظرفیت‌های گردشگری منطقه، اهمیت حفاظت از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، رعایت اصول گردشگری مسئولانه و احترام به فرهنگ جوامع محلی، از محورهای آموزشی این کارگاه بود.

میرزائی با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه گردشگری از سنین کودکی، بر ضرورت آشنایی نسل آینده با ارزش‌های میراث فرهنگی و طبیعی و تقویت فرهنگ حفاظت از ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد.

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