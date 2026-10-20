میزبانی عمارت تاریخی تدین از اختتامیه فصل دوم باشگاه بوکسیر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری سومین برنامه از فصل دوم این باشگاه در عمارت تاریخی تدین، اظهار کرد: نشست فصل دوم باشگاه کتاب و سفر بوکسیر که میزبان فعالان حوزه کتاب و گردشگری بود، فرصتی ارزشمند برای تلاقی فرهنگ و میراث در فضایی اصیل فراهم کرد و باشگاه بوکسیر که زیرمجموعه گروه مسافرتی و گردشگری پارسیکا فعالیت می‌کند، در طول دو فصل گذشته توانسته است تجربه‌های متمایزی را برای دوستداران فرهنگ و سفرهای معناگرا رقم بزند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با بازخوانی عملکرد این باشگاه در نشست مذکور گفت: در جریان این برنامه، ضمن مرور دستاوردها و روندهای اجرایی فصل دوم، فعالیت‌های پیشین از منظر کیفیت و تاثیرگذاری مورد ارزیابی و بازبینی قرار گرفت.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌های آتی این مجموعه تصریح کرد: با پایان یافتن برنامه‌های فصل دوم، شورای سیاست‌گذاری بوکسیر اعلام کرده است که طراحی و تدوین ساختارهای جدید برای آغاز فصل سوم در دستور کار قرار گرفته است و هدف از این بازنگری، ارائه رویکردها و ایده‌های متفاوت و متنوع‌تر برای همراهان این باشگاه در آینده است.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات مربوط به زمان آغاز به کار و چگونگی اجرای فصل جدید بوکسیر، پس از اتمام مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی گروه مسافرتی و گردشگری پارسیکا، به اطلاع علاقه‌مندان و مخاطبان خواهد رسید.

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