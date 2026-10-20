تلاش نهادهای اجرایی و انتظامی برای سرعت بخشیدن به فرآیند ساماندهی آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت برگزاری نشست بررسی موانع و چالش‌های ساماندهی آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی در محل اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سرخه اظهار کرد: این جلسه با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان، جانشین فرمانده انتظامی و نماینده فرماندار برگزار شد تا با نگاهی همه‌جانبه، موانع موجود در مسیر بهره‌برداری و حفاظت از این بنای تاریخی را شناسایی و از آن‌ها عبور کرد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان با اشاره به پیشینه حقوقی مدیریت این اثر تصریح کرد: آرامگاه تاریخی شیخ علاءالدوله سمنانی که در خردادماه سال ۱۴۰۵ از سوی اوقاف به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه واگذار شد، با هدف مرمت، ساماندهی و بهره‌برداری اصولی، برای مدت ۲۰ سال در اختیار این اداره قرار گرفته است.

او با تأکید بر جایگاه والای این بنا در فهرست آثار ملی، افزود: آرامگاه شیخ علاءالدوله بیابانکی سمنانی واقع در روستای صوفی‌آباد، از جمله بناهای تاریخی شاخص و با ارزش کشور است که معماری منحصربه‌فرد آن یادگاری از قرون هفتم و هشتم هجری محسوب می‌شود.

عربی در پایان خاطرنشان کرد: این مجموعه علاوه بر ویژگی‌های معماری برجسته، به دلیل پیوند با تبار عرفانی و جایگاه شیخ علاءالدوله به عنوان یکی از عرفای برجسته و صاحب‌نام ایران، دارای ارزش‌های معنوی و میراثی است که صیانت از آن، وظیفه‌ای ملی و تاریخی برای تمامی نهادهای مرتبط است.

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