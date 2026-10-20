به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه به‌همراه کارشناس باستان‌شناس شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب و دالاهو، با هدف پیگیری تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی-فرهنگی و ضرورت به‌روزرسانی نقشه‌های موجود، از آثار تاریخی حساس و در معرض آسیب این منطقه بازدید کرد.

در جریان این بازدید میدانی که از تپه‌های تاریخی «طلسم» و «هوکانی» و همچنین روستاهای بخش مرکزی دالاهو انجام شد.

در این بازدید وضعیت حفاظتی این محوطه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برنامه‌ها و راهکارهای مناسب جهت ساماندهی و صیانت از آن‌ها ارزیابی شد.

با توجه به قرارگیری برخی از این آثار در محدوده طرح‌های روستایی، اعظمی بر لزوم هماهنگی بیشتر برای بازنگری و اصلاح نقشه‌ها به‌منظور جلوگیری از آسیب به بافت تاریخی و محوطه‌های باستانی تأکید کرد و تصمیمات لازم برای اجرای طرح‌های حفاظتی اتخاذ شد.

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