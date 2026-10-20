تدوین برنامه همکاری مشترک ۲ ساله ایران و ایکروم

به گزارش میراث آریا، در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در چین، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در دیدار با ماریا گُجرا، مدیرکل مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (ایکروم)، بر تدوین برنامه همکاری مشترک برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این سازمان برای حفاظت از میراث‌فرهنگی ایران تأکید کرد.

در این دیدار، دارابی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های تخصصی میان ایران و ایکروم، تدوین برنامه‌ای مشترک با تعیین پروژه‌ها، زمان‌بندی مشخص و مسئولان پیگیری را از اولویت‌های همکاری دو طرف برشمرد.

همچنین مشارکت کارشناسان ایکروم در ارزیابی فنی و ارائه مشاوره تخصصی برای حفاظت اضطراری و مرمت آثار تاریخی آسیب‌دیده، در چارچوب مأموریت و امکانات این سازمان، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

برگزاری یک دوره آموزشی تخصصی در ایران با تمرکز بر مدیریت بحران، مستندسازی دیجیتال و حفاظت پیشگیرانه از میراث‌فرهنگی نیز به‌عنوان یکی دیگر از زمینه‌های پیشنهادی برای توسعه همکاری‌های مشترک مطرح شد.

ایکروم یک سازمان بین‌دولتی است که با هدف ارتقای حفاظت و مرمت میراث‌فرهنگی، از طریق آموزش، پژوهش، همکاری‌های بین‌المللی و ارائه مشاوره تخصصی به کشورهای عضو فعالیت می‌کند.

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (ایکروم) با ۱۳۹ کشور عضو، از سال ۱۹۵۹ در شهر رم ایتالیا مستقر است.

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