به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، با اعلام این خبر گفت: صدور مجوز بهره‌برداری این اقامتگاه با پیگیری‌های اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و حمایت مجموعه فرمانداری ویژه ورامین، بخشداری جوادآباد، دهیاری و شورای اسلامی روستای دمزآباد محقق شده است.

وی با اشاره به نقش اقامتگاه‌های سنتی و بوم‌گردی در توسعه گردشگری افزود: این اقامتگاه‌ها از زیرساخت‌های مهم صنعت گردشگری به شمار می‌روند و می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستاها، زمینه رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه را فراهم کنند.

تاجیک با اشاره به پیشینه تاریخی خانه مغاری‌ها اظهار کرد: قدمت این بنای سنتی به دوره‌های مختلف تاریخی، از جمله صفویه، قاجاریه و پهلوی می‌رسد که پس از مرمت و بازسازی توسط بازماندگان، به اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: خانه مغاری‌ها با بیش از ۷۰۰ مترمربع مساحت و بیش از ۳۹۰ مترمربع زیربنا، دارای هفت اتاق سنتی، پستوخانه، مطبخ، پالوئه، بالاخانه و فضاهای سنتی دیگر است و ظرفیت پذیرش هم‌زمان ۲۵ گردشگر را در بخش اقامتی و پذیرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: حیاط دلگشا و استفاده از مصالح بومی همچون خشت، گل و آجر، از ویژگی‌های شاخص این مجموعه است که جلوه‌ای از معماری سنتی و هویت تاریخی روستای دمزآباد را به نمایش می‌گذارد.

تاجیک در پایان تأکید کرد: راه‌اندازی این اقامتگاه، گامی در راستای حفظ و احیای بناهای ارزشمند تاریخی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری بخش جوادآباد و تقویت زیرساخت‌های گردشگری شهرستان ورامین به شمار می‌رود.

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