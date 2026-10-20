به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمانشاه اظهار کرد: استان کرمانشاه از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۵ آبان‌ماه سال جاری، افتخار میزبانی از هنرمندان و صنعتگران برجسته سراسر کشور را در شانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی خواهد داشت.

او با اشاره به جزئیات برگزاری این نمایشگاه افزود: این رویداد در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برپا می‌شود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای حضور فعالان عرصه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی از اقصی نقاط ایران انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه تصریح کرد: در این نمایشگاه، ۱۸۰ غرفه اختصاصی برای عرضه مستقیم آثار فاخر هنرمندان در نظر گرفته شده است که شامل رشته‌های گوناگون صنایع‌دستی، چوب، سفال، سنگ‌های قیمتی، گلیم، گیوه و سایر هنرهای بومی و ملی می‌شود.

اعظمی در ادامه برپایی چنین نمایشگاه‌هایی را در رونق اقتصاد هنر و توسعه گردشگری استان بسیار مؤثر خواند و افزود: برگزاری این رویداد ملی علاوه بر ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات میان صنعتگران، بستر مناسبی را برای بازاریابی، فروش محصولات و آشنایی شهروندان و گردشگران با اصالت هنرهای سنتی فراهم می‌کند.

او در پایان از عموم علاقه‌مندان، دوستداران فرهنگ و هنر و شهروندان کرمانشاهی دعوت کرد تا با حضور پرشور خود از این نمایشگاه بازدید کرده و از تولیدات ملی و دست‌ساخته‌های هنرمندان عزیز حمایت کنند.

انتهای پیام/