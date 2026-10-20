۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۰

کارگاه رایگان آشنایی با هنر اصیل کچه‌بافی در تهران برگزار می شود

کارگاه رایگان آشنایی با هنر اصیل کچه‌بافی در تهران برگزار می شود

معاونت صنایع‌دستی استان تهران از برگزاری کارگاه آموزشی رایگان با موضوع آشنایی با هنر اصیل کچه‌بافی و اجرای طرح روی بافت خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا،  این کارگاه با هدف معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، آشنایی علاقه‌مندان با تکنیک‌های کچه‌بافی و فراهم‌کردن زمینه آموزش و توسعه مهارت‌های هنری برگزار می‌شود.

مدرس این کارگاه، الهام باباولیان، از هنرمندان این حوزه است که شرکت‌کنندگان را با اصول اولیه کچه‌بافی و شیوه اجرای طرح روی بافت آشنا خواهد کرد.

این برنامه روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۳، در خانه کلارا آبکار، واقع در خیابان جمهوری، کوچه شیروانی، کوچه کلارا آبکار، پلاک ۶ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام حضور می‌توانند از طریق صفحه اینستاگرام @mahlam_handmade یا به شماره ۰۹۱۲۴۰۶۷۶۹۲  پیام ارسال کنند.

برگزاری چنین کارگاه‌هایی در راستای ترویج هنرهای سنتی، افزایش آگاهی عمومی درباره ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تشویق علاقه‌مندان به فراگیری مهارت‌های بومی و هنری انجام می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802891
مریم خدابنده
دبیر مهدی ارجمند

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