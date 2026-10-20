به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این کارگاه با هدف معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، آشنایی علاقه‌مندان با تکنیک‌های کچه‌بافی و فراهم‌کردن زمینه آموزش و توسعه مهارت‌های هنری برگزار می‌شود.

مدرس این کارگاه، الهام باباولیان، از هنرمندان این حوزه است که شرکت‌کنندگان را با اصول اولیه کچه‌بافی و شیوه اجرای طرح روی بافت آشنا خواهد کرد.

این برنامه روز یکشنبه ۳ آبان‌ماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۳، در خانه کلارا آبکار، واقع در خیابان جمهوری، کوچه شیروانی، کوچه کلارا آبکار، پلاک ۶ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام حضور می‌توانند از طریق صفحه اینستاگرام @mahlam_handmade یا به شماره ۰۹۱۲۴۰۶۷۶۹۲ پیام ارسال کنند.

برگزاری چنین کارگاه‌هایی در راستای ترویج هنرهای سنتی، افزایش آگاهی عمومی درباره ظرفیت‌های صنایع‌دستی و تشویق علاقه‌مندان به فراگیری مهارت‌های بومی و هنری انجام می‌شود.

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