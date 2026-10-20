به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اسماعیل رمضانی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه جاری گفت: براساس آیین‌نامه اجرایی جزء یک بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، فرایند شکل‌گیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها در چهارمحال و بختیاری همزمان با سایر استان‌ها با تشکیل کارگروه استانی آغاز شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: هدف تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی بهره‌مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در تشکل‌های حرفه‌ای به‌منظور هم‌افزایی در فعالیت‌های مرتبط با آموزش، تولید و بازرگانی صنایع‌دستی در سراسر کشور است.

رمضانی تصریح کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری در دستور کار اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قرار دارد.

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