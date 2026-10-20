به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه سفال چارو در پیشینه تاریخی و فرهنگی هرمزگان، اظهار کرد: سفال چارو از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان است که با پیشینه‌ای هفت‌هزارساله، بخشی از هویت تاریخی و هنری منطقه بهده شهرستان پارسیان را بازتاب می‌دهد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: حفظ و انتقال هنرهای بومی و سنتی، مرهون تلاش و تجربه نسل‌هایی است که با عشق و دلبستگی، در پاسداری از این میراث ارزشمند نقش داشته‌اند و بی‌بی فرخنده از جمله بانوانی بود که یاد و نامش با این میراث فرهنگی پیوند خورده است.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در ادامه، درگذشت این بانوی میراث‌دار را به خانواده آن مرحومه، مردم منطقه بهده، هنرمندان صنایع‌دستی و دوستداران میراث‌فرهنگی تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

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