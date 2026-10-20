۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۱

پیام تسلیت معاون صنایع‌دستی هرمزگان درپی درگذشت بی‌بی فرخنده، میراث‌بان سفال چارو

پیام تسلیت معاون صنایع‌دستی هرمزگان درپی درگذشت بی‌بی فرخنده، میراث‌بان سفال چارو

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در پی درگذشت بی‌بی فرخنده، از چهره‌های شناخته‌ شده در پاسداشت سفال ۷هزارساله چارو در منطقه بهده شهرستان پارسیان، در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به جایگاه سفال چارو در پیشینه تاریخی و فرهنگی هرمزگان، اظهار کرد: سفال چارو از جلوه‌های ارزشمند میراث فرهنگی و صنایع‌دستی استان است که با پیشینه‌ای هفت‌هزارساله، بخشی از هویت تاریخی و هنری منطقه بهده شهرستان پارسیان را بازتاب می‌دهد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: حفظ و انتقال هنرهای بومی و سنتی، مرهون تلاش و تجربه نسل‌هایی است که با عشق و دلبستگی، در پاسداری از این میراث ارزشمند نقش داشته‌اند و بی‌بی فرخنده از جمله بانوانی بود که یاد و نامش با این میراث فرهنگی پیوند خورده است.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در ادامه، درگذشت این بانوی میراث‌دار را به خانواده آن مرحومه، مردم منطقه بهده، هنرمندان صنایع‌دستی و دوستداران میراث‌فرهنگی تسلیت گفت و برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802893
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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