عملیات مرمت حمام کهنه خرامه با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان در حال اجراست

به گزارش خبرنگار میراث آریا، هادی عباسی امروز ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: عملیات مرمت حمام کهنه شهر خرامه در قالب قرارداد پیمانکاری و با هدف حفاظت از این بنای تاریخی و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از نفوذ رطوبت، در حال اجراست.

مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرامه افزود: اعتبار تخصیص‌یافته به این پروژه ۳۰۰ میلیون تومان است که از محل اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز سال ۱۴۰۴ تأمین شده و پس از طی مراحل مربوطه، قرارداد اجرای عملیات مرمتی با پیمانکار منعقد شده است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این پروژه بیان کرد: تاکنون عملیات تعویض ایزوگام به مساحت ۱۸۵ مترمربع به انجام رسیده است. همچنین، سفیدکاری بخش‌هایی از فضای داخلی حمام از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در ادامه روند مرمت این بنا به شمار می‌رود.

عباسی با تأکید بر اهمیت حفاظت اصولی از بناهای تاریخی تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت، کاهش روند تخریب و کمک به حفظ وضعیت موجود بنای تاریخی حمام کهنه خرامه انجام می‌شود.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرامه ادامه داد: عملیات مرمتی این بنا مطابق با برنامه پیش‌بینی‌شده و در چارچوب قرارداد منعقدشده دنبال خواهد شد.

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