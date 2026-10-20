به گزارش میراث آریا، در حاشیه چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA) در چین، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور با هینا ولید، وزیر فرهنگ و میراث مالدیو دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌های همکاری ایران و مالدیو در زمینه حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی، با توجه به تجربه‌های تخصصی ایران در مرمت، مستندسازی و مدیریت پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، مورد بررسی قرار گرفت. انتقال دانش فنی و تجربیات کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای حفاظت از میراث ساحلی و جزیره‌ای، به‌ویژه در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی، از زمینه‌های مورد توجه در این گفت‌وگو بود.

همچنین دو طرف درباره تقویت همکاری‌های دوجانبه در چارچوب اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا (ACHA)، از طریق تبادل کارشناسان، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی و گسترش برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه حفاظت از میراث‌فرهنگی تبادل نظر کردند.

گسترش مناسبات فرهنگی و هنری نیز از دیگر زمینه‌های مطرح‌شده در این دیدار بود. برگزاری هفته‌های فرهنگی، نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هنرمندان و پژوهشگران و اجرای طرح‌های پژوهشی درباره پیوندهای تاریخی ایران و منطقه اقیانوس هند، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به شناخت متقابل و تقویت روابط فرهنگی دو کشور کمک کند.

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