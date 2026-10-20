به گزارش میراث آریا، مهدی خوشبخت، دبیر رویداد عکس بانوان خراسان سرزمین خورشید امروز سه شنبه 28 مهرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: این رویداد با هدف بازتاب دغدغه‌ها، توانمندی‌ها و حضور اجتماعی بانوان و نیز معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان‌های خراسان رضوی، فرصتی برای نمایش نگاه هنرمندانه بانوان عکاس فراهم می‌کند.

او با اشاره به موضوعات رویداد گفت:آثاردر دو محور اصلی پذیرفته می‌شوند؛ نخست، حضور بانوان در جامعه، نقش‌آفرینی‌ها و دغدغه‌های آنان و دوم، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، میراث فرهنگی،موزه‌ها،صنایع دستی،آیین‌ها و آداب‌ورسوم محلی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

خوشبخت ادامه داد: مسابقه در مرحله نخست با مدیریت فرمانداری‌ها در شهرستان‌ها برگزار می‌شود و پس از داوری، هر شهرستان هشت اثر برگزیده را به مرحله استانی معرفی خواهد کرد. در مرحله نهایی نیز از میان آثار برگزیده شهرستان ها،هشت عکاس برتر استان توسط گروه داوران، معرفی و جوایز ارزنده‌ای دریافت خواهند کرد.

دبیر رویداد عکس بانوان خراسان سرزمین خورشید گفت: نجمه وحدتی، وجیهه رستمی ، محمدرضا پهلوان، قدیر وقاری ، فرامرز عامل بردبار ، اسحاق ریگی و سید حسن ایزانلو ، گروه داوران را تشکیل می‌دهند.

خوشبخت خاطرنشان کرد: شرکت در این رویداد ویژه بانوان عکاس است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر 10 اثر به دبیرخانه ارسال کند. هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه آثار منتخب، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه رویداد به شماره 09152449850 ارتباط بگیرند.

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