۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۱

بانوان سرزمین خورشید، خراسان را به تصویر می‌کشند

بانوان سرزمین خورشید، خراسان را به تصویر می‌کشند

رویداد عکس بانوان سرزمین خورشید به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن در خراسان رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش میراث آریا، مهدی خوشبخت، دبیر رویداد عکس بانوان خراسان سرزمین خورشید امروز سه شنبه 28 مهرماه، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهارکرد: این رویداد با هدف بازتاب دغدغه‌ها، توانمندی‌ها و حضور اجتماعی بانوان و نیز معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شهرستان‌های خراسان رضوی، فرصتی برای نمایش نگاه هنرمندانه بانوان عکاس فراهم می‌کند.

او با اشاره به موضوعات رویداد گفت:آثاردر دو محور اصلی پذیرفته می‌شوند؛ نخست، حضور بانوان در جامعه، نقش‌آفرینی‌ها و دغدغه‌های آنان و دوم، معرفی جاذبه‌های تاریخی و گردشگری، میراث فرهنگی،موزه‌ها،صنایع دستی،آیین‌ها و آداب‌ورسوم محلی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

خوشبخت ادامه داد: مسابقه در مرحله نخست با مدیریت فرمانداری‌ها در شهرستان‌ها برگزار می‌شود و پس از داوری، هر شهرستان هشت اثر برگزیده را به مرحله استانی معرفی خواهد کرد. در مرحله نهایی نیز از میان آثار برگزیده شهرستان ها،هشت عکاس برتر استان توسط گروه داوران، معرفی و  جوایز ارزنده‌ای دریافت خواهند کرد.

دبیر رویداد عکس بانوان خراسان سرزمین خورشید گفت: نجمه وحدتی، وجیهه رستمی ، محمدرضا پهلوان، قدیر وقاری ، فرامرز عامل بردبار ، اسحاق ریگی و سید حسن ایزانلو ، گروه داوران را تشکیل می‌دهند.

خوشبخت خاطرنشان کرد: شرکت در این رویداد ویژه بانوان عکاس است و هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر 10 اثر به دبیرخانه ارسال کند. هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه آثار منتخب، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه رویداد به شماره 09152449850 ارتباط بگیرند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802897
مهدی ارجمند
دبیر مهدی ارجمند

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