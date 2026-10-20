عادل شهرزاد، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، تاریخ شفاهی را بخش حیاتی و جدایی‌ناپذیر از هویت هر جامعه دانست و از نقش کلیدی این حوزه در مسیر توسعه و تمدن بشری سخن گفت.

وی با اشاره به اینکه تمدن و توسعه از زمان اختراع خط و مکتوب شدن تجربیات آغاز شده است، تأکید کرد: تاریخ شفاهی بخشی از میراث و هویت یک جامعه است که اگر به درستی ثبت و ضبط نشود، در معرض خطر فراموشی قرار می‌گیرد. ما وظیفه داریم تجربیات و اندوخته‌های بشری را که نسل به نسل منتقل می‌شود، مکتوب و مستند کنیم تا از تحریف آن جلوگیری شده و مسیر توسعه در جامعه هموار شود.

تلاش میراث‌فرهنگی هرمزگان برای ثبت تاریخ شفاهی؛ گامی بلند برای حفظ هویت و جلوگیری از تحریف تاریخ

شهرزاد با اشاره به جایگاه استراتژیک استان هرمزگان در مسیر جاده ابریشم دریایی و قرارگیری در میان مسیرهای تجاری و مراودات انسانی خلیج فارس و دریای عمان، افزود: هرمزگان دارای پیشینه فرهنگی و تاریخی بسیار غنی و مفصلی است. ما مکلف هستیم که این میراث ارزشمند را ثبت کنیم تا بتوانیم دستاوردهای گذشته را به نسل حاضر و آینده بسپاریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان همچنین از راه‌اندازی واحد تخصصی ثبت و ضبط تاریخ شفاهی در این اداره‌کل خبر داد و اظهار کرد: این واحد با بهره‌گیری از نیروهای مجرب، با دو هدف اصلی فعالیت می‌کند: نخست، انتقال میراث ناملموس به نسل‌های آینده و دوم، تبدیل میراث ناملموس به میراث ملموس و عینی که برای مخاطب قابل درک باشد. ما در تلاشیم تا این تاریخ شفاهی را در قالب‌های مدرنی همچون واقعیت مجازی (VR) ارائه دهیم تا گردشگران و بازدیدکنندگان بتوانند حس و فضای تاریخی مکان‌ها را به شکلی ملموس تجربه کنند.

شهرزاد در پایان با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت برخورداری از منابع اعتباری و تجهیزات مدرن برای مستندسازی علمی و نشر گسترده این دستاوردها تأکید کرد و از ضرورت حمایت‌های گسترده‌تر برای جلوگیری از گم شدن تاریخ غنی این استان سخن گفت.

ایجاد وحدت رویه‌ای در اقدامات میراث‌‍فرهنگی، کلید موفقیت اجرایی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان بر اهمیت وجود چارچوب‌های قانونی مشخص و تأمین بودجه‌های مستمر برای پروژه‌های میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع استانداردسازی فرآیندها پرداخت و تصریح کرد: برای اینکه تمامی استان‌ها در یک مسیر مشخص و با رویکردی همسو حرکت کنند، نیاز مبرمی به تدوین یک آیین‌نامه و چارچوب مدون در سطح ملی احساس می‌شود.

شهرزاد با تأکید بر این نکته که هدف از این تدوین، محدود کردن اختیارات استان‌ها نیست، افزود: هدف از ایجاد این چارچوب، ایجاد یک وحدت رویه‌ای است. این اقدام به معنای مشخص کردن مسیر حرکت و جلوگیری از آشفتگی در اجراست تا تمام استان‌ها در یک ساختار نظام‌مند و منسجم فعالیت کنند. این موضوع یکی از مباحث حیاتی و کلیدی است.

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