به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه توجیهی و آگاه‌سازی مدیران و فعالان گردشگری مناطق کویری شهرستان فردوس روز دوشنبه ۲۷ مهرماه با حضور مدیران و فعالان حوزه گردشگری و بوم‌گردی مناطق کویری در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، با اشاره به آغاز فصل گردشگری و استقبال گردشگران از مناطق کویری شهرستان، به‌ویژه دهکده گردشگری کویری پلند، اظهار کرد: افزایش ورود گردشگران و مسافران، ضرورت هماهنگی بیشتر میان فعالان این حوزه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی را دوچندان می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس، افزود: این نشست با هدف آگاه‌سازی مدیران اماکن گردشگری و فعالان بوم‌گردی و با محوریت رعایت ضوابط انتظامی و امنیتی، ساماندهی تورهای گردشگری و مسیرهای طبیعت‌گردی، اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی، بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری برگزار شد.

او با اشاره به در پیش بودن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و افزایش حجم سفرها و تردد در مسیرهای شهرستان، بر ضرورت رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه از سوی مدیران تأسیسات گردشگری، به‌ویژه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تأکید کرد.

شبنم‌زاده با بیان اینکه ساماندهی تورهای گردشگری و طبیعت‌گردی و نظارت بر نحوه پذیرش مسافران در مراکز اقامتی از موضوعات مورد تأکید در مصوبات جلسات شهرستانی است، گفت: رعایت الزامات قانونی، ضوابط انتظامی و مقررات مربوط به فعالیت مراکز اقامتی باید با جدیت از سوی فعالان این حوزه دنبال شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس همچنین هشدار داد: با واحدهای بوم‌گردی که در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی کوتاهی کنند، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد و در صورت احراز تخلف و وجود مبنای قانونی، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری می‌شود.

شبنم‌زاده در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان فردوس، توسعه این صنعت را عاملی مؤثر در افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های گردشگری، به‌ویژه جاذبه‌های کویری، مستلزم مدیریت اصولی، ارائه خدمات مطلوب و رعایت ضوابط قانونی از سوی تمامی فعالان این بخش است.

در ادامه این نشست، ضوابط انتظامی اختصاصی مراکز اقامتی و بوم‌گردی، مصوبات شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان، نحوه پذیرش مسافران و ضرورت دریافت و بررسی مدارک هویتی، ضوابط پذیرش اتباع خارجی، ساماندهی مسیرهای طبیعت‌گردی و اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، حاضران ضمن بررسی مسائل و چالش‌های موجود در مدیریت مراکز اقامتی و تورهای گردشگری، درباره راهکارهای افزایش هماهنگی میان فعالان گردشگری و دستگاه‌های مرتبط و بهبود نظارت بر فعالیت تأسیسات گردشگری تبادل نظر کردند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

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