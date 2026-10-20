به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده اظهار کرد: مراسم رامیداشت روز جهانی میراث ناملموس با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد و فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و پاسداشت سنت‌های بومی قاینات فراهم آورد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به ثبت اخیر دو پرونده میراث ناملموس مرتبط با این منطقه افزود: ثبت آش جوش‌وره به‌عنوان یکی از خوراک‌های محلی شهرستان قاینات و ثبت یک پرونده مشترک با استان، زمینه‌ای برای برگزاری این آیین و آشنایی بیشتر علاقه‌مندان با میراث فرهنگی ناملموس منطقه فراهم کرد.

او در این مراسم ضمن خوشامدگویی به حاضران، به تشریح اهمیت میراث ناملموس در حفظ هویت فرهنگی و انتقال سنت‌ها به نسل‌های آینده پرداخت و از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی که در ثبت این دو اثر و برگزاری این برنامه همکاری نزدیکی داشته‌اند، به‌ویژه خانم کارگر و خانواده‌شان تشکر کرد.

عباس‌زاده در ادامه با معرفی آش جوش‌پره، جوش‌بره یا جوش‌وره، این خوراک محلی را از جلوه‌های فرهنگ غذایی منطقه خراسان دانست که در شهرهای مختلف با شیوه‌های متنوعی تهیه می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات با اشاره به روایت محلی درباره نام این غذا گفت: بر اساس این روایت، واژه «جوش‌پره» از ترکیب «جوش» به معنای غم و غصه در زبان محلی و «پره» یا «بره» به معنای رفتن شکل گرفته و مفهومی همچون رفتن غم و اندوه را در خود دارد.

در بخش دیگری از این مراسم، خانم‌ها کارگر و عجم درباره شیوه تهیه آش جوش‌وره و آش لخشک توضیحاتی ارائه کردند و حاضران را با بخشی از دانش بومی و سنت‌های غذایی منطقه آشنا ساختند.

این آیین همچنین با جلوه‌هایی از شعر، پژوهش فرهنگی و موسیقی بومی همراه بود. حسن مختاری، شاعر، فعال فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ بومی شهرستان، شعری با موضوع قاینات برای حاضران قرائت کرد.

همچنین نجیب‌الله رجبی، محقق و مؤلف آثار متعدد در حوزه تاریخ و جغرافیای قاینات و استان، با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط با شوراهای اسلامی روستاها، بر تشکیل انجمن‌هایی برای حفاظت از آثار تاریخی و صیانت از میراث فرهنگی منطقه تأکید کرد.

اجرای موسیقی محلی با هنرنمایی استاد غلامحسین نادری، بخش دیگری از این برنامه بود که جلوه‌ای از ظرفیت‌های هنری و موسیقایی منطقه را به نمایش گذاشت.

در پایان، حاضران با صرف آش جوش‌وره و آش لخشک، از خوراک‌های بومی منطقه که در فهرست ملی میراث ناملموس نیز به ثبت رسیده‌اند، از این آیین فرهنگی بهره‌مند شدند و مراسم با ثبت عکس یادگاری به کار خود پایان داد.

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