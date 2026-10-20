به گزارش میراث آریا، سیدکمال میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران درباره آخرین وضعیت مترو شهرهای اقماری استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر، علاوه بر خطوط متروی شهر تهران و طرح متروی اسلامشهر، جابه‌جایی مسافران در استان از طریق قطارهای حومه‌ای نیز انجام می‌شود که این قطارها در چهار محور استان و ۱۲ شهرستان خدمات‌رسانی می‌کنند.

او افزود: با پیگیری‌های استاندار تهران و طرح موضوع در جریان سفر رئیس‌جمهور، شرکت قطار حومه‌ای که پیش‌تر مصوبه کلی آن اخذ شده بود، وارد مرحله اجرایی شد. این شرکت با مشارکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌های واقع در مسیر و صنایع در حال تشکیل و تکمیل است.

میرجعفریان با اشاره به برنامه توسعه زیرساخت‌های قطار حومه‌ای در استان تهران، ادامه داد: تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های این خطوط مورد تأکید رئیس‌جمهور و استاندار تهران قرار دارد و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با اشاره به وضعیت توقفگاه‌های قطار حومه‌ای گفت: برخی از توقفگاه‌ها از استانداردهای لازم برخوردار نبودند و به دلیل کوتاه بودن سکوها، امکان سوار و پیاده شدن مسافران با ظرفیت کامل قطارها وجود نداشت. در همین راستا، هفت توقفگاه با همکاری شهرداری‌ها تکمیل و استانداردسازی شده‌اند. با تکمیل این سکوها، امکان استفاده هم‌زمان از ظرفیت دو قطار فراهم شده است.

او با بیان اینکه ظرفیت جابه‌جایی مسافران با این اقدام افزایش می‌یابد، افزود: پیش از این، ظرفیت جابه‌جایی در هر نوبت حدود ۳۵۰ نفر بود، اما اکنون با فراهم شدن امکان استفاده هم‌زمان از دو قطار، این ظرفیت به حدود ۷۰۰ نفر می‌رسد.

میرجعفریان همچنین به روند تکمیل خطوط ریلی استان اشاره کرد و گفت: تکمیل خط سوم مسیر تهران- ورامین- گرمسار و همچنین توسعه مسیر ریلی تهران به پرند در دستور کار قرار دارد و اقدامات مربوط به تکمیل ایستگاه‌های مورد نیاز این مسیرها نیز دنبال می‌شود.

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