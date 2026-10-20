به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی حسینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد اظهار کرد: این دیدار با هدف تقویت تعامل و هم‌اندیشی میان احزاب و تشکل‌ها، بررسی مسائل کشور و تبادل نظر درباره برنامه‌ها و پیشنهادهای مشترک برگزار شد.



وی افزود: تعامل سازنده میان مجموعه‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی ظرفیت‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد و در این میان، توجه به میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی نیز می‌تواند به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان ملارد مورد توجه قرار گیرد.



رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ملارد تصریح کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های تشکل‌ها و گروه‌های مختلف در کنار حمایت مسئولان، می‌تواند به تقویت برنامه‌های فرهنگی، معرفی آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری و رونق صنایع‌دستی شهرستان کمک کند.



این دیدار در راستای توسعه تعاملات، تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای پیشبرد برنامه‌های پیشنهادی برگزار شد.

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