۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد

بقای درخت کهنسال زگلیک اهر به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد/ اثر طبیعی ثبت‌ملی با وجود ۴ سال تلاش‌ کارشناسی به دلیل حجم آتش‌سوزی احیا نشد

بقای درخت کهنسال زگلیک اهر به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد/ اثر طبیعی ثبت‌ملی با وجود ۴ سال تلاش‌ کارشناسی به دلیل حجم آتش‌سوزی احیا نشد

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با تشریح روند حفاظت از درخت کهنسال زگلیک اهر گفت: این اثر طبیعی با قدمت حدود ۲۸۰ تا ۳۳۰ سال که در مهرماه سال ۱۴۰۰ دچار آتش‌سوزی شده بود، با وجود بررسی‌ها و تلاش‌های کارشناسی در سال‌های پس از حادثه احیا نشد و پس از خشکیدگی کامل تنه باقی‌مانده، برای حفاظت و بررسی‌های تخصصی به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیدنواداد امروز سه شنبه ۲۸ مهر با اشاره به انتشار مطالبی درباره انتقال درخت کهنسال زگلیک اهر اظهار کرد: این درخت با قدمتی حدود ۲۸۰ تا ۳۳۰ سال، در آذرماه سال ۱۳۹۷ با شماره ۵۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و پس از ثبت نیز در چارچوب ضوابط حفاظتی، به‌صورت دوره‌ای از سوی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان اهر پایش می‌شد.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در مهرماه سال ۱۴۰۰، این درخت دچار آتش‌سوزی شد و بخش عمده‌ای از تنه آن در جریان حریق از بین رفت. پس از مهار آتش، وضعیت درخت در مقاطع مختلف از سوی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل منابع طبیعی و مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان اهر بررسی شد تا امکان احیا و حفظ آن مشخص شود.

او افزود: با وجود بررسی‌ها و تلاش‌های کارشناسی طی چهار سال گذشته، درخت به شرایط قابل احیا بازنگشت و بخش باقی‌مانده تنه آن نیز به‌تدریج کاملاً خشک شد. در ادامه، با توجه به وضعیت بقایای تنه و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی اهالی منطقه و مسئولان محلی درباره احتمال سقوط آن و خطر بروز آتش‌سوزی مجدد، بقایای درخت به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد.

نواداد تصریح کرد: هدف از انتقال، نگهداری از بقایای این اثر طبیعی ثبت‌شده و فراهم کردن زمینه بررسی‌های تخصصی و معرفی سرگذشت آن است.

معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث طبیعی استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۷ اثر طبیعی در آذربایجان‌شرقی مطالعه و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. حفاظت از این آثار مستلزم پایش مستمر، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی جوامع محلی است.
بقای درخت کهنسال زگلیک اهر به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد/ اثر طبیعی ثبت‌ملی با وجود ۴ سال تلاش‌ کارشناسی به دلیل حجم آتش‌سوزی احیا نشد

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کد خبر 1405072802903
مجید فرامرزی
دبیر مهدی ارجمند

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