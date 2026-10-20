به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، وحیدنواداد امروز سه شنبه ۲۸ مهر با اشاره به انتشار مطالبی درباره انتقال درخت کهنسال زگلیک اهر اظهار کرد: این درخت با قدمتی حدود ۲۸۰ تا ۳۳۰ سال، در آذرماه سال ۱۳۹۷ با شماره ۵۰۳ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و پس از ثبت نیز در چارچوب ضوابط حفاظتی، به‌صورت دوره‌ای از سوی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان اهر پایش می‌شد.



معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: در مهرماه سال ۱۴۰۰، این درخت دچار آتش‌سوزی شد و بخش عمده‌ای از تنه آن در جریان حریق از بین رفت. پس از مهار آتش، وضعیت درخت در مقاطع مختلف از سوی کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، اداره‌کل منابع طبیعی و مجموعه میراث‌فرهنگی شهرستان اهر بررسی شد تا امکان احیا و حفظ آن مشخص شود.



او افزود: با وجود بررسی‌ها و تلاش‌های کارشناسی طی چهار سال گذشته، درخت به شرایط قابل احیا بازنگشت و بخش باقی‌مانده تنه آن نیز به‌تدریج کاملاً خشک شد. در ادامه، با توجه به وضعیت بقایای تنه و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی اهالی منطقه و مسئولان محلی درباره احتمال سقوط آن و خطر بروز آتش‌سوزی مجدد، بقایای درخت به بقعه شیخ‌شهاب‌الدین اهری منتقل شد.



نواداد تصریح کرد: هدف از انتقال، نگهداری از بقایای این اثر طبیعی ثبت‌شده و فراهم کردن زمینه بررسی‌های تخصصی و معرفی سرگذشت آن است.



معاون میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث طبیعی استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۴۷ اثر طبیعی در آذربایجان‌شرقی مطالعه و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. حفاظت از این آثار مستلزم پایش مستمر، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی جوامع محلی است.



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