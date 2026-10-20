https://www.chtn.ir/x4xg7۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷ کد خبر 1405072802906 فیلم مستند آتشکده موشکان ایلام آتشکده موشکان ایلام در شهرستان شیروان و چراداول واقع است. دریافت 93 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072802906 علیرضا حیدری دبیر محمد آوخ برچسبها جاذبههای گردشگری جاذبه های تاریخی معرفی جاذبه ها اخبار مرتبط دریاچههای دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام گمانهزنی باستانشناسی تپه چشمهماهی هلیلان ایلام به تأیید پژوهشکده باستانشناسی کشور رسید توسعه زیرساختهای گردشگری ایلام، زمینهساز رونق اقتصادی استان است صنایعدستی ایلام در واسط عراق؛ پیوندی میان فرهنگ، اقتصاد و دوستی ملتها میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه باید به بهترین نحو انجام گیرد/ شهادت ایدئولوژی قدرتمند… آمادگی هلدینگ جهانگشت نور برای توسعه ناوگان حملونقل ایلام/ لزوم ارائه برنامههای مدون برای… پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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