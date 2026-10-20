۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷

آتشکده موشکان ایلام

آتشکده موشکان ایلام

آتشکده موشکان ایلام در شهرستان شیروان و چراداول واقع است.

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انتهای پیام/

کد خبر 1405072802906
علیرضا حیدری
دبیر محمد آوخ

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