https://www.chtn.ir/x4xgc۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸ کد خبر 1405072802908 فیلم مستند تنگه بهرام چوبین ایلام ، نماد همراهی انسان با طبعیت تنگه بهرام چوبین ایلام ، نماد همراهی انسان با طبعیت دریافت 109 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405072802908 علیرضا حیدری دبیر محمد آوخ برچسبها جاذبههای گردشگری جاذبه های تاریخی جاذبههای طبیعی اخبار مرتبط دریاچههای دوقلوی سیاه گاو آبدانان منحصربه فردترین جاذبه استان ایلام گمانهزنی باستانشناسی تپه چشمهماهی هلیلان ایلام به تأیید پژوهشکده باستانشناسی کشور رسید توسعه زیرساختهای گردشگری ایلام، زمینهساز رونق اقتصادی استان است صنایعدستی ایلام در واسط عراق؛ پیوندی میان فرهنگ، اقتصاد و دوستی ملتها میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه باید به بهترین نحو انجام گیرد/ شهادت ایدئولوژی قدرتمند… آمادگی هلدینگ جهانگشت نور برای توسعه ناوگان حملونقل ایلام/ لزوم ارائه برنامههای مدون برای… اتمام عملیات مرمت و ساماندهی قلعه والی ایلام پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
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