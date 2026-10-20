به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در مراسم رونمایی از پوستر نخستین جشنواره روستای گردشگری ارزانفود که با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با محوریت معرفی شهر زیرزمینی روستای ارزانفود و با هدف معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری، فرهنگی و اقتصادی این منطقه برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: در این رویداد، محصولات تولیدی کشاورزی و گلخانه‌ای، صنایع‌دستی، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری و غذاهای سنتی اهالی ارزانفود و روستاهای بخش مرکزی در قالب ۴۰ غرفه به نمایش گذاشته می‌شود، همچنین نمایشگاه از مزرعه تا سفره به‌عنوان بخشی از برنامه‌های این جشنواره، فرصتی برای معرفی تولیدات بومی و توانمندی‌های منطقه فراهم خواهد کرد.

او با دعوت از مردم و علاقه‌مندان برای حضور در این رویداد، تصریح کرد: جشنواره ارزانفود میزبان علاقه‌مندان به گردشگری روستایی و افرادی خواهد بود که به کشف تمدن‌های کهن منطقه علاقه‌مند هستند، رویدادی که می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر جاذبه‌های تاریخی و ظرفیت‌های بومی این روستا را فراهم کند.

اکبری ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار همدان و فرماندار شهرستان همدان در مسیر توسعه صنعت گردشگری، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و استمرار رویدادهای گردشگری تاکید کرد.

او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های گردشگری در زمان‌بندی مشخص، گفت: تهیه و تدوین تقویم رویدادهای گردشگری می‌تواند فرصت مناسبی برای اطلاع‌رسانی عمومی در سطح منطقه‌ای و ملی فراهم کند و زمینه آگاهی‌بخشی به جامعه و بهره‌مندی بیشتر مردم از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به وجود آورد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ادامه داد: اطلاع‌رسانی موثر درباره این رویدادها باید از مسیرهای مختلف از جمله فضای مجازی، راهنمایان گردشگری، فعالان این حوزه، دفاتر خدمات مسافرتی و ادارات دولتی به‌ویژه آموزش‌وپرورش دنبال شود تا زمینه معرفی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری و مشارکت گسترده‌تر مردم فراهم شود.

اکبری خاطرنشان کرد: برگزاری هدفمند جشنواره‌های گردشگری علاوه بر معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی مناطق، در ایجاد شور و نشاط اجتماعی، رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه اشتغال روستایی نیز نقش موثری دارد، همچنین در صورت استمرار برگزاری این جشنواره، تقویت زیرساخت‌های گردشگری منطقه و روستا از ضرورت‌های توسعه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت‌های موجود خواهد بود.

گفتنی است؛ نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود همراه با نمایشگاه از مزرعه تا سفره، پنجشنبه ۳۰ مهرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در روستای گردشگری ارزانفود برگزار خواهد شد.

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