۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۹

ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی

ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی از ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: چگونگی ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در جلسه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان امر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری در خصوص هوش مصنوعی و بازطراحی گردشگری و هم‌چنین در راستای افزایش دانش در این حوزه و بکارگیری ابزار مناسب برای توسعه فعالیت‌های اکوسیستم نوآوری دربخش‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جلسه‌ای با حضور کارشناسان ومتخصصان امر در محل خانه ملک برگزار و در مورد چگونگی ایجاد و فعالیت‌های این دپارتمان بررسی شد.
او تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز نوآوری استان به عنوان هسته مشورتی در کارگروه فناوری واقتصاد دانش بنیان ضمن معرفی چالش‌های اکوسیستم نوآوری در حوزه‌های تخصصی خود به ساماندهی  و شناسایی شرکت‌های  فناور و نوآور  حوزه صنایع خلاق که اقدامات متناسبی را در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی داشته‌اند اقدام نماید، هم‌چنین مقرر شد در خصوص شناسنامه‌دار کردن شرکت‌های دانش بنیان گردشگری و صنایع‌دستی زیرمجموعه اتاق اندیشه‌ورزی استان همکاری لازم صورت گیرد.
هم‌چنین مسعود مظلوم رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی از برنامه‌ریزی شورای راهبردی تحول دیجیتال استان به ریاست استاندار در این خصوص خبر داد و گفت: براساس مصوبات کارگروه برنامه‌های حمایتی در این خصوص مدنظر قرار گرفته و هم‌چنین بر اهمیت تشکیل این دپارتمان ذیل مرکز نواوری تاکید کرد.
او هم‌چنین به اهمیت وجود سند داده‌های استان خراسان رضوی به عنوان سند حکمرانی تاکید و تصریح کرد: مرکز نوآوری می‌تواند در خصوص صنعت گردشگری و صنایع وابسته اقدامات مفیدی انجام دهد.
در این جلسه دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در پیشبرد فعالیت‌های این مرکز مطرح و مقرر شد برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با حضور فعالان این عرصه جهت تبادل نظر، انتقال تجربه و آموزش‌های کاربردی در دستور کار قرار بگیرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072802912
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha