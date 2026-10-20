به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرید جواهرزاده امروز سه‌شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: چگونگی ایجاد دپارتمان هوش مصنوعی در مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در جلسه‌ای با حضور کارشناسان و متخصصان امر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری در خصوص هوش مصنوعی و بازطراحی گردشگری و هم‌چنین در راستای افزایش دانش در این حوزه و بکارگیری ابزار مناسب برای توسعه فعالیت‌های اکوسیستم نوآوری دربخش‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جلسه‌ای با حضور کارشناسان ومتخصصان امر در محل خانه ملک برگزار و در مورد چگونگی ایجاد و فعالیت‌های این دپارتمان بررسی شد.

او تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز نوآوری استان به عنوان هسته مشورتی در کارگروه فناوری واقتصاد دانش بنیان ضمن معرفی چالش‌های اکوسیستم نوآوری در حوزه‌های تخصصی خود به ساماندهی و شناسایی شرکت‌های فناور و نوآور حوزه صنایع خلاق که اقدامات متناسبی را در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی داشته‌اند اقدام نماید، هم‌چنین مقرر شد در خصوص شناسنامه‌دار کردن شرکت‌های دانش بنیان گردشگری و صنایع‌دستی زیرمجموعه اتاق اندیشه‌ورزی استان همکاری لازم صورت گیرد.

هم‌چنین مسعود مظلوم رئیس کارگروه فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانش‌بنیان اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی از برنامه‌ریزی شورای راهبردی تحول دیجیتال استان به ریاست استاندار در این خصوص خبر داد و گفت: براساس مصوبات کارگروه برنامه‌های حمایتی در این خصوص مدنظر قرار گرفته و هم‌چنین بر اهمیت تشکیل این دپارتمان ذیل مرکز نواوری تاکید کرد.

او هم‌چنین به اهمیت وجود سند داده‌های استان خراسان رضوی به عنوان سند حکمرانی تاکید و تصریح کرد: مرکز نوآوری می‌تواند در خصوص صنعت گردشگری و صنایع وابسته اقدامات مفیدی انجام دهد.

در این جلسه دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در پیشبرد فعالیت‌های این مرکز مطرح و مقرر شد برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با حضور فعالان این عرصه جهت تبادل نظر، انتقال تجربه و آموزش‌های کاربردی در دستور کار قرار بگیرد.

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